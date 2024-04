(Orchard Park) Les Bills de Buffalo ont échangé leur ailier espacé le plus redoutable, Stefon Diggs, aux Texans de Houston mercredi, selon une personne au fait des négociations qui a discuté avec l’Associated Press.

John Wawrow Associated Press

Cette source a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque la transaction n’a pas encore été confirmée.

Dans le cadre de cette transaction, les Bills ont acquis le choix de deuxième ronde des Texans au repêchage de la NFL en 2025, lequel avait lui-même été acquis par la formation texane des Vikings du Minnesota, a précisé cette personne.

Les Texans ont aussi obtenu le choix de sixième tour des Bills au prochain repêchage de la NFL, ainsi qu’un choix de cinquième ronde au repêchage de 2025, a ajouté la source.

Le départ de Diggs signifie que le quart étoile des Bills Josh Allen sera privé de sa cible favorite la saison prochaine, brisant du même coup un duo qui a réécrit le livre des records de l’organisation new-yorkaise au niveau de l’attaque par la voie aérienne. Diggs, qui avait été acquis des Vikings en mars 2020, et Allen ont transformé l’attaque des Bills, qui était devenue l’une des plus redoutables de la NFL. Celle-ci a d’ailleurs permis aux Bills de remporter quatre titres consécutifs de la section Est de l’Association américaine.

Quant aux Texans, ils pourront maintenant compter sur Diggs, qui complémentera le travail en attaque de Nico Collins et Tank Dell. Collins a dominé la formation texane avec 80 attrapés pour 1297 verges de gains et huit touchés la saison dernière. Les Texans sont passés du dernier au premier rang de la section Sud de l’Américaine grâce à l’entraîneur-chef DeMeco Ryans et à la recrue offensive par excellence de la NFL selon l’AP, C. J. Stroud.

Diggs, qui est âgé de 30 ans, compte neuf saisons d’expérience dans la NFL et a atteint le plateau des 1000 verges de gains à ses six dernières campagnes. À sa première campagne avec les Bills, il était devenu le premier joueur de l’histoire de la concession à dominer la NFL au chapitre des verges de gains (1535) et des attrapés (127).