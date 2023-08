(Toronto) Le quart-arrière Chad Kelly a signé une prolongation de contrat de trois saisons avec les Argonauts de Toronto.

La Presse Canadienne

Âgé de 29 ans et originaire de Buffalo, dans l’État de New York, Kelly en est à sa deuxième saison avec la formation de la Ligue canadienne de football, mais de sa première à titre de quart partant.

Champions en titre de la coupe Grey, les Argonauts (8-1) occupent le premier rang du classement de la section Est de la LCF.

Neveu de l’ancien quart-vedette Jim Kelly, des Bills de Buffalo, Chad Kelly domine le circuit pour le nombre de touchés marqués par la course (six) et pour le ratio d’efficacité des quarts-arrière (118,7).

Kelly a complété 149 des 213 passes qu’il a tentées – un taux d’efficacité de 70 % – pour des gains de 2402 verges et 16 touchés.

L’attaque des Argonauts affiche des moyennes de 29,2 points par partie et de 380,9 verges par rencontre, ce qui les place au deuxième rang dans la ligue dans chacune de ces deux catégories.

Les Argonauts rendront visite aux Tiger-Cats de Hamilton (4-6) lundi lors de leur traditionnel rendez-vous du congé de la fête du Travail.