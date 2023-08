PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Eagan) Les Vikings du Minnesota ont consenti une prolongation de contrat à l’ailier rapproché T. J. Hockenson.

Dave Campbell Associated Press

Hockenson a été sélectionné au huitième rang du repêchage de 2019 par les Lions de Detroit. Il a été acquis par les Vikings avant la fin de la période des échanges la saison dernière et il a capté 60 passes pour 519 verges de gains en 10 parties avec l’équipe. Il a récolté un total de 914 verges de gains durant la campagne, établissant un record personnel.

Le joueur étoile a été limité dans sa participation au camp des Vikings, d’abord en raison d’une infection à une oreille qui lui causait des problèmes d’équilibre, puis en raison de raideurs au dos.

Hockenson s’est entraîné sans restriction mercredi et l’entraîneur-chef Kevin O’Connell a affirmé qu’il s’attendait à ce qu’il soit à son poste lors du premier match des Vikings, le 10 septembre contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Les Vikings ont donné un choix de deuxième tour en 2023 et un choix de troisième tour en 2024 aux Lions en retour de Hockenson et deux choix au repêchage (un choix de quatrième tour en 2023 et un choix conditionnel en 2024).

En quatre saisons dans la NFL, Hockenson a capté 246 passes pour 2587 verges de gains et 18 touchés. Il a été invité au Pro Bowl à deux reprises.