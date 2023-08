Alouettes–Rouge et Noir

Caleb Evans amorcera un deuxième match de suite

Les indices étaient clairs, mais il fallait tout de même attendre la confirmation de Jason Maas : c’est bien Caleb Evans et non Cody Fajardo qui sera le quart-arrière partant des Alouettes de Montréal face au Rouge et Noir d’Ottawa, ce samedi, à la Place TD.