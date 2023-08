« Il apporte beaucoup d’engouement et c’est merveilleux, parce que nous voulons tout ce qui vient avec lui », a déclaré l’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, à propos d’Aaron Rodgers, quadruple joueur par excellence qui suit ainsi les traces de Brett Favre en déménageant à New York à l’âge de 39 ans après une carrière étincelante à Green Bay.

Les Jets de New York aspirent au Super Bowl, même s’ils sont l’équipe accusant la plus longue disette éliminatoire des quatre sports majeurs nord-américains.

Arnie Stapleton Associated Press

D’obtenir Aaron Rodgers peut donner cet élan à une franchise moribonde, qui s’est effondrée depuis qu’elle a perdu la finale de l’Américaine aux mains des Steelers de Pittsburgh en 2010.

Il s’agit d’ailleurs de la dernière finale de l’Américaine à laquelle les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou les Chiefs de Kansas City n’ont pas participé. Tandis que ces deux équipes ont dominé l’Association, les Jets ont connu 11 saisons perdantes et terminé derniers de l’Est de l’Américaine sept fois.

Favre a mené les Jets à une saison positive, mais pas aux éliminatoires. La tâche de Rodgers pourrait s’avérer encore plus difficile, alors qu’il s’amène dans une association remplie de quarts d’élite, dont Patrick Mahomes, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson et Josh Allen.

Rodgers aura quelques visages familiers vers qui se tourner : les ex-receveurs des Packers Randall Cobb et Allen Lazard l’ont rejoint chez les Jets, comme l’ex-receveur des Chiefs Mecole Hardman. Ils viennent bonifier une formation comptant déjà sur les recrues par excellence en titre Garrett Wilson et Sauce Gardner. Le groupe de receveurs a tout de même subi une lourde perte avec la retraite de Corey Davis.

Le demi à l’attaque Dalvin Cook a passé six ans avec les Vikings du Minnesota et a sauté sur l’occasion de partager le terrain avec Rodgers, signant un contrat d’une saison.

Les Jets ont aussi embauché le coordonnateur à l’attaque Nathaniel Hackett, qui a chapeauté l’offensive des Packers de 2019 à 2021. Rodgers a gagné deux titres de joueurs par excellence et participé au Pro Bowl ces trois saisons.

Rodgers n’est pas l’unique gros nom à revêtir un nouvel uniforme cette saison. Voici quelques vétérans ayant maintenant une nouvelle adresse.

Orlando Brown fils, bloqueur gauche

Brown a changé de côté dans la rivalité entre les Chiefs et les Bengals de Cincinnati après avoir remporté le Super Bowl à sa deuxième saison à Kansas City. Le joueur autonome le plus convoité sur le marché a signé un pacte de quatre ans et 64 millions pour venir protéger le quart Joe Burrow, qui doit d’abord se remettre d’une blessure au mollet. Burrow a subi 153 sacs en 49 départs.

Ezekiel Elliott, demi à l’attaque

Celui qui a participé à trois Pro Bowls n’a amassé que 876 verges au sol la saison dernière, son plus bas total, mais a tout de même atteint la zone des buts 12 fois. Les Cowboys l’ont libéré afin de se laisser de l’espace sous le plafond salarial et il a été embauché pour un an par les Patriots. Il devrait agir comme substitut à Rhamondre Stevenson.

Za’Darius Smith, ailier défensif

Les Vikings, sans espace sous le plafond, ont dû se départir de gros salaires et de joueurs vedettes ce printemps. Ils ont envoyé Smith, pourchasseur de quarts trois fois nommé au Pro Bowl, aux Browns de Cleveland. Jumelé à Myles Garrett, les deux joueurs formeront l’une des paires les plus craintes des quarts adverses.

Jimmy Garoppolo, quart

Après six saisons en dents de scie avec les 49ers de San Francisco, l’ex-substitut de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre retrouvera l’entraîneur Josh McDaniels chez les Raiders de Las Vegas, où il s’est engagé pour trois saisons. Il mènera une attaque qui compte sur les receveurs Davante Adams, Hunter Renfrow et Jakobi Meyers.

Darren Waller, ailier rapproché

Les Raiders ont échangé Waller aux Giants de New York et donne au quart-arrière Daniel Jones un important fabricant de jeu et une meilleure option à cette position. Waller a amassé 1000 verges de gains par la passe en 2019 et 2020 avant que des blessures ne limitent sa production au cours des deux dernières saisons.

Jalen Ramsey, demi de coin

Un an après avoir secoué la NFL en faisant l’acquisition du receveur Tyreek Hill, les Dolphins de Miami ont de nouveau fait les manchettes en obtenant le demi de coin étoile Jalen Ramsey des Rams de Los Angeles en retour d’un choix de troisième tour et de l’ailier rapproché Hunter Long.