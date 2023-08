(Tampa) Baker Mayfield a été choisi comme quart partant des Buccaneers de Tampa Bay, ce qui met fin à la compétition pour connaître le successeur de Tom Brady.

Fred Goodall Associated Press

Le premier choix lors du repêchage de la NFL en 2018 a été préféré au vétéran de troisième année Kyle Trask, un choix de deuxième tour en 2021 qui a passé les deux dernières saisons comme troisième quart derrière Brady et Blaine Gabbert.

Mayfield, qui en est à sa quatrième équipe depuis juillet 2022, a signé un contrat d’une saison et quatre millions US avec les Bucs après avoir passé les quatre premières campagnes de sa carrière avec les Browns de Cleveland. L’an dernier, il a effectué six départs pour les Panthers de la Caroline et quatre autres avec les Rams de Los Angeles, aidant ces équipes à compiler une fiche combinée de 2-8.

Les Buccaneers joueront leur premier match régulier le 10 septembre face aux Vikings, au Minnesota.

Mayfield a disputé un quart et demi lors du premier match préparatoire des Buccaneers face aux Steelers de Pittsburgh, complétant huit passes en neuf tentatives et récoltant 63 verges de gains et une passe de touché. Il n’a pas joué samedi face aux Jets de New York, quand Trask a été le partant et a disputé la majorité du match puisque le réserviste John Wolford s’est blessé.

En 69 départs dans la NFL, Mayfield a aidé son équipe à compiler une fiche de 31-38. Il a récolté 16 288 verges de gains et a lancé 102 passes de touché contre 64 interceptions.