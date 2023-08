Les choix Ă faire et les erreurs Ă Ă©viter

Les trois prochaines semaines, les mordus de la NFL les consacreront à supputer, prédire, noter et débattre. Les pools de type Fantasy sont de plus en plus populaires et il faudra s’y mettre sous peu en vue de cette autre saison prometteuse. Voici neuf joueurs sous la loupe.