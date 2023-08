(Montréal) Les indices étaient clairs, mais il fallait tout de même attendre la confirmation de Jason Maas : c’est bien Caleb Evans et non Cody Fajardo qui sera le quart partant des Alouettes de Montréal face au Rouge et Noir d’Ottawa, samedi, à la Place TD.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Fajardo a été blessé à l’épaule gauche il y a deux semaines dans la victoire contre les Tiger-Cats d’Hamilton et a dû céder sa place à Evans. Ce dernier a mené les Alouettes (5-3) à un gain de 41-12 aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan vendredi dernier.

Evans avait contribué à hauteur de huit passes en 13 tentatives pour 149 verges et un touché, contre une interception. Il avait aussi porté le ballon 11 fois pour 66 verges et deux majeurs, ses deux premiers dans l’uniforme des Alouettes.

L’attaque au sol des Alouettes avait aussi largement contribué à cette victoire : Walter Fletcher, utilisé en remplacement de William Stanback, blessé à la hanche, avait couru pour 73 verges en 15 occasions ; Jeshrun Antwi avait ajouté 47 verges en sept courses et un touché, après un spectaculaire jeu de 19 verges.

En tout, le jeu au sol a fourni 186 verges aux Oiseaux dans cette rencontre.

La performance de Fletcher ne lui a toutefois pas valu de demeurer au sein de la formation. L’Américain — comme Stanback — est victime du ratio de Canadiens partants. Maas a indiqué après la dernière rencontre qu’il disposait de la flexibilité nécessaire au sein de son groupe pour faire jouer les deux demis, mais qu’il tentait de trouver la combinaison idéale. Ce ne sera pas pour cette semaine.

Quant au garde Kristian Matte, qui a raté les deux premiers entraînements de la semaine avant de rejoindre ses coéquipiers jeudi, il apparaît comme partant sur l’organigramme transmis aux médias vendredi, mais une décision sera prise lors de l’échauffement d’avant-match dans son cas.

Vigilance

Les Alouettes tenteront samedi de signer une quatrième victoire consécutive, tandis que le Rouge et Noir (3-6) voudra freiner sa glissade, lui qui vient de perdre ses trois dernières sorties. La formation ottavienne tentera par ailleurs d’inscrire une première victoire en cinq matchs contre les formations de la section Est.

Ça ne veut pas dire pour autant que le Rouge et Noir sera une proie facile.

Ottawa vient au premier rang pour les revirements provoqués (27), les interceptions (14, à égalité) et les échappés recouvrés (8), en plus que de n’avoir écopé que de 54 pénalités jusqu’ici, à égalité avec les Blue Bombers de Winnipeg.

« C’est une équipe qui joue du football de confusion : beaucoup de permutations, beaucoup de blitz, a analysé l’entraîneur de la ligne à l’attaque des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdain. C’est lourd de décortiquer les films de leurs rencontres. »

« Ils sont de toutes les batailles, a ajouté Maas. Je crois que huit de leurs neuf rencontres ont été décidées dans les trois dernières minutes. Leur ratio de revirements est très bon (NDLR : plus-4, les Alouettes viennent juste devant à plus-6). C’est aussi une équipe qui joue bien dans les trois phases de jeu. Ce sera une tâche difficile pour nous que d’aller chez eux récolter une victoire. »

C’est de nouveau le quart-arrière Dustin Crum qui sera le partant du Rouge et Noir. Quart no 3 en début de saison derrière Jeremiah Masoli (dont le nom se retrouve de nouveau sur la liste des blessés pour six rencontres) et Nick Arbuckle, Crum a devancé ce dernier après quelques contre-performances.

Crum a bien fait depuis qu’il est devenu l’homme de l’entraîneur-chef Bob Dyce. Son taux de passes complétées de 70,6 % (113 en 160) est d’ailleurs le deuxième du circuit parmi les quarts qualifiés, derrière Vernon Adams fils, des Lions de la Colombie-Britannique.

« On ne veut pas permettre à une équipe de notre section de s’approcher d’un dossier avoisinant le nôtre, a souligné Brodeur-Jourdain au sujet de l’importance de cette rencontre. On veut aussi mettre les chances de notre côté pour le différentiel en fin de saison. Il faut tirer profit de tous les matchs dans notre section afin de potentiellement terminer au premier rang. »

Le botté d’envoi est prévu à 19 h.