Les trois prochaines semaines, les mordus de la NFL les consacreront à supputer, prédire, noter et débattre. Les pools de type Fantasy sont de plus en plus populaires et il faudra s’y mettre sous peu en vue de cette autre saison prometteuse. Voici neuf joueurs sous la loupe.

Les valeurs sûres

Patrick Mahomes, quart-arrière, Chiefs de Kansas City

Patrick Mahomes est le meilleur quart de la NFL et il le restera encore longtemps. Ça ne fait pas de doute, il doit être le premier joueur choisi à cette position. Le quart de 27 ans semble s’améliorer chaque année. La saison dernière, il a dominé ses homologues pour le nombre de verges, soit 5250, et le nombre de passes de touché, 41. Mahomes est rarement blessé et son rendement est d’une régularité déconcertante. Avec ses cibles habituelles, il accumulera les points à une vitesse ahurissante.

Derrick Henry, demi offensif, Titans du Tennessee

Derrick Henry divise comme Jules Verne. On l’adore ou on le déteste. Joueur unidimensionnel, le porteur de ballon format géant n’a qu’une seule fonction : courir en ligne droite sans tomber. Même si ça offre du jeu peu diversifié, ça fonctionne. La tête baissée, Henry sera encore un choix prudent cette saison. Il a amassé plus de 1500 verges trois fois au cours des quatre dernières campagnes. L’offensive des Titans est conçue autour de Henry. Aucun porteur de ballon n’a plus couru que lui l’année passée, avec 349 courses.

Travis Kelce, ailier rapproché, Chiefs de Kansas City

Aucun joueur de la NFL ne domine autant à sa position que Travis Kelce. Il est devant, à des années-lumière de tous ses homologues à travers la ligue. Il est vraiment le seul dans sa catégorie. Avec Kelce dans son alignement, il est presque assuré, semaine après semaine, de remporter le duel d’ailiers rapprochés. En fait, Kelce joue et rapporte comme un receveur, mais à une position où la compétition est peu relevée. L’avoir dans son alignement revient à commencer chaque semaine avec une avance. Il a également l’avantage de n’être presque jamais blessé. Il a inscrit 12 touchés en 2022, un sommet personnel.

Les surprises

Jordan Love, quart-arrière, Packers de Green Bay

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jordan Love

Maintenant qu’Aaron Rodgers est parti vers d’autres cieux, l’ère Jordan Love peut enfin commencer à Green Bay. Choix de premier tour en 2020, Love aura pu apprendre, des lignes de côté, de l’un des meilleurs pivots de l’histoire. Néanmoins, le bref échantillon offert pendant les matchs préparatoires, ou en relève à Rodgers, a été plutôt convaincant. Avec l’entraîneur-chef Matt LaFleur, il sera bien encadré. S’il peut développer une symbiose avec le receveur Christian Watson, il sera adulé.

James Conner, demi offensif, Cardinals de l’Arizona

La saison sera longue, encore, en Arizona. Au moins, ça ouvrira la porte à James Conner, car il est le seul joueur assurant un rendement relativement stable au sein de cette équipe. Contrairement aux meilleurs porteurs de ballon de la ligue, il fera rarement de longues courses d’un bout à l’autre du terrain. Or, il se démarque dans la zone payante. Lorsque les Cardinals ont la possession du ballon à l’intérieur de la ligne de 10, le ballon termine habituellement entre les mains de Conner. Et celui-ci entre avec aisance dans la zone des buts.

George Pickens, receveur, Steelers de Pittsburgh

George Pickens est loin. Très loin même dans la majorité des listes fournies par les sites spécialisés en statistiques. Pourtant, le receveur de deuxième année a tout pour réussir. Le gabarit, à 6 pi 3 po et 200 lb, les mains et l’agilité. Malgré tout, il est peu estimé. Son quart Kenny Pickett en sera lui aussi à sa deuxième saison et Pickens sera sa cible principale. Les Steelers passent sous le radar parce qu’ils sont en reconstruction, mais Mike Tomlin saura faire produire ces deux vedettes de demain.

Les déceptions

Geno Smith, quart-arrière, Seahawks de Seattle

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Geno Smith

Geno Smith a épaté tout le monde en 2023 : 17 matchs, 30 passes de touché, 4282 verges et un sommet dans la NFL avec un taux de passes complétées de 69,8 %. Toutefois, rares sont les athlètes qui éclosent à 32 ans, bientôt 33. Avant la saison dernière, Smith n’avait jamais lancé plus de 13 passes de touché. Il risque de revenir à son rendement habituel, car rien n’indique le contraire, même si les Seahawks ont une équipe intéressante en offensive. Le choisir représente un risque.

Jonathan Taylor, demi offensif, Colts d’Indianapolis

Jonathan Taylor avait été exceptionnel en 2021. Mais des blessures à une jambe l’ont forcé à rater une bonne partie de la dernière saison. Taylor est encore jeune, à 24 ans, mais il demeure qu’une seule de ses trois saisons dans la NFL a été supérieure à la moyenne sur le plan statistique. D’autant que le nouveau quart de l’équipe, Anthony Richardson, peut jouer au sol, donc l’utilisation de Taylor pourrait diminuer. Trop de doutes demeurent pour que l’on considère Taylor comme une valeur sûre. D’autres joueurs à talent égal ou supérieur pourraient être tout aussi efficaces.

Cooper Kupp, receveur, Rams de Los Angeles

Autre joueur à avoir connu une saison fantastique avant de ralentir sa production. Cooper Kupp s’est fait un nom en 2021. Depuis, des blessures successives l’ont ralenti. Le talent demeure, il n’y a aucun doute, mais personne ne sait dans quel état il commencera la saison. Avec une blessure à une cuisse pendant le camp d’entraînement, difficile de savoir comment il se comportera sur le terrain. Une question importante, d’ailleurs, persiste toujours : qui lui lancera le ballon ? Ce dossier n’est toujours pas réglé chez les Rams et cette intrigue deviendra importante lorsque viendra le temps de choisir, ou non, Kupp au sein de son équipe.