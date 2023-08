Le nombre de jours avant le début de la saison de la NFL se compte en dodos. Les camps d’entraînement sont bien entamés, même que certaines parties préparatoires ont eu lieu. Néanmoins, cinq questions restent en suspens.

Qui pourra battre les Jets ?

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sauce Gardner

Quelque chose était en train de se mettre en branle, l’année dernière, à New York. Grâce au receveur Garrett Wilson et au demi de coin Sauce Gardner, respectivement recrue offensive et recrue défensive de la saison 2022, les Jets ont connu une sublime progression. Le potentiel de cette équipe était si important que l’un des plus grands quarts-arrières de l’histoire, Aaron Rodgers, s’est joint à elle. Avec l’arrivée du quart de 39 ans, cette formation est devenue prétendante non seulement aux éliminatoires, mais aussi au titre du Super Bowl. Avec Rodgers sont également débarqués l’excellent Allen Lazard et l’immortel Randall Cobb, deux cibles de choix lorsqu’il évoluait pour les Packers de Green Bay. Plus intéressant encore, la chimie sembler opérer au sein de ce groupe de joueurs vedettes. Le seul doute demeurait le jeu au sol. Et voilà que les Jets ont annoncé lundi que le porteur de ballon étoile Dalvin Cook se joignait à la brigade.

Les Patriots plus dangereux que prévu ?

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bill Belichick

Avec les Bills de Buffalo déjà menaçants, les Dolphins de Miami arrivés à maturité et les Jets de New York revigorés, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre voyaient leurs chances de participer aux éliminatoires réduites à néant il y a quelques mois. Sans avancer pour autant qu’ils seront du détail cet hiver, Bill Belichick s’est à tout le moins donné plus de chances d’y parvenir en paraphant des ententes avec le receveur Juju Smith-Schuster et l’ailier rapproché Mike Gesicki. Comble de malheur, toutefois, Gesicki s’est disloqué une épaule à l’entraînement. Il devrait toutefois être du premier match des Pats. Sinon, les Patriots ont rapatrié le double champion du Super Bowl Trey Flowers en défense et se sont entendus avec le demi de coin étoile Ezekiel Elliott pour un an et six millions de dollars. Si « Zeke » prouve qu’il n’a rien perdu de sa superbe, cette signature pourrait devenir une aubaine pour les Pats.

Les porteurs de ballon voteront-ils la grève ?

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Saquon Barkley

Saquon Barkley, l’un des meilleurs porteurs de ballon de sa génération, a eu maille à partir avec les Giants de New York. Barkley devenait joueur autonome cet été et tous s’attendaient à ce qu’il fasse sauter la banque. Or, les Giants ont refusé de céder à ses demandes salariales. Les deux parties sont entrées en conflit. Barkley a finalement signé un contrat d’un an seulement, à 11 millions de dollars. Ce qui est trop peu, comparativement aux joueurs d’impact à d’autres positions. Historiquement, les porteurs de ballon ont toujours été les joueurs les moins bien rémunérés, considérant leur travail. Les équipes refusent de dérouler le tapis rouge pour des joueurs mettant leur carrière à risque sur chaque jeu. Ainsi, Austin Ekeler, des Chargers de Los Angeles, a organisé une réunion Zoom, en juillet, dans laquelle étaient réunis Barkley, Derrick Henry, Josh Jacobs, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Tony Pollard, Nick Chubb, Najee Harris, Aaron Jones, Joe Mixon et JK Jobbins. Ensemble, ils ont formé, en quelque sorte, un nouveau syndicat.

Qui commencera la saison ?

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Burrow

Les camps d’entraînement ont été ravageurs pour bon nombre d’équipes de la NFL cet été. Plusieurs joueurs se sont blessés et ont compromis leur présence pour le premier match de leur équipe. À commencer par Joe Burrow. Les Bengals de Cincinnati sont pris au sérieux plus que jamais, et le quart est vu comme un potentiel gagnant du trophée du joueur par excellence. Burrow s’est cependant blessé à un mollet et sa présence est incertaine pour le début du mois de septembre. Dans le cas de Jalen Ramsey, c’est officiel, il ratera une bonne partie de la saison. Blessé puis opéré à un ménisque, le nouveau demi de coin des Dolphins de Miami ratera plusieurs semaines, voire quelques mois d’activité. Chez les Rams de Los Angeles, Cooper Kupp s’est blessé à une cuisse il y a un peu plus de deux semaines. Le meilleur receveur de la NFL pourrait s’absenter pendant plusieurs semaines, mais il a déjà recommencé à s’entraîner sans équipement.

Que valent les chasseurs de quarts ?

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nick Bosa

Chris Jones et Nick Bosa sont mécontents. Les deux veulent empocher un gros paquet de fric. Ils deviendront joueurs autonomes à la fin de la prochaine saison et déjà, ils laissent savoir qu’ils n’entendront pas rigoler lors de leurs négociations. En fait, les discussions sont entamées de part et d’autre. Les deux chasseurs de quarts veulent rester avec leur équipe, mais pas à n’importe quel prix. Puisque les négociations ne vont pas comme ils le voudraient, les deux boudent les camps d’entraînement. Jones a déjà accumulé trois millions de dollars d’amende pour ne pas avoir respecté différentes obligations avec les Chiefs de Kansas City. Le colosse touchera 28,3 millions de dollars cette saison. Même son de cloche chez Bosa. Sans nouvelle entente, il ne rejoindra pas les 49ers de San Francisco.