(Foxborough) Le porteur de ballon Ezekiel Elliott se dirige officiellement vers l’Association Américaine, alors qu’il a signé un contrat comme joueur autonome avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Associated Press

L’équipe a confirmé la nouvelle mercredi. Une personne bien au fait du dossier a déclaré à The Associated Press que le vétéran de sept saisons se joignait aux Patriots sous les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions US. Des bonis de performance pourraient faire augmenter son salaire à 6 millions.

Mercredi matin, l’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick, a déclaré aux journalistes qu’Elliott était avec l’équipe pour ses deux jours d’entraînement conjoint avec les Packers de Green Bay. Sa participation au prochain match préparatoire des Patriots reste à déterminer.

Âgé de 28 ans, Elliott a amassé plus de 8000 verges au sol avec les Cowboys et il a inscrit 68 touchés. Il a mené la NFL au chapitre des verges au sol en 2016 et en 2018. Le porteur de ballon étoile a également obtenu 2300 verges sur des réceptions et 12 majeurs.

La moyenne de verges par match d’Elliott a diminué lors de chaque saison de sa carrière, une tendance qui reflète en partie la diminution de l’utilisation des porteurs de ballon dans la NFL depuis que les Cowboys l’ont sélectionné au quatrième rang du repêchage de 2016.

Il est attendu d’Elliott qu’il serve de complément au porteur de ballon Rhamondre Stevenson, qui devrait être l’option principale des Patriots dans le champ-arrière.

Les Patriots ont éprouvé des difficultés dans des situations de courte distance la saison dernière, un domaine dans lequel Elliott excelle malgré une production globale réduite à la fin de son passage à Dallas.