Le directeur général des Alouettes Danny Maciocia et le nouveau propriétaire de l’équipe Pierre Karl Péladeau.

Une première rencontre entre Maciocia et Péladeau

Présenté en tant que nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal il y a un peu plus d’une semaine, Pierre Karl Péladeau a enfin pu rencontrer son directeur général, Danny Maciocia, vendredi.

Les deux hommes ont pris la pose, tout sourire, pour partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux de l’équipe.

Lors de la conférence de presse officialisant son arrivée dans le giron de l’équipe, Péladeau avait souligné qu’il avait eu le temps d’échanger seulement quelques mots avec Maciocia, car le signal téléphonique était misérable, puisque ce dernier était à l’étranger, en croisière

Néanmoins, le directeur général avait confié à La Presse, il y a quelques jours, qu’avoir enfin un propriétaire était un pas dans la bonne direction, mais le fait que la franchise demeure entre les mains d’intérêts québécois était encore mieux : « La stabilité, c’est tellement important. On n’a pas vraiment vécu ça dernièrement, il y avait plus de sujets à l’extérieur du terrain que sur le terrain ! M. Péladeau a eu beaucoup de succès, c’est un fier Montréalais, un fier Québécois, il a des liens avec la province. On est vraiment motivés. Sa façon de s’exprimer a inspiré beaucoup de gens dans notre bureau. Il y a du travail à faire, mais nous sommes soulagés. »