PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS

(Miami) Les Dolphins de Miami ont acquis le demi de coin étoile des Rams de Los Angeles Jalen Ramsey, dimanche, selon ce qu’ont révélé deux personnes à The Associated Press.

Alanis Thames Associated Press

En retour de Ramsey, les Rams obtiennent le choix de troisième tour des Dolphins en vue du repêchage de 2023 et le demi inséré Hunter Long, selon les deux sources anonymes.

Les Rams ont présenté un dossier de 5-12 lors de la dernière saison et ils ont raté les éliminatoires seulement un an après avoir remporté le Super Bowl. La troupe de Los Angeles a apporté quelques changements à sa formation pendant la saison morte et elle a notamment coupé les ponts avec le vétéran secondeur Bobby Wagner.

Les Rams ont acquis Ramsey pendant la saison 2019 après qu’il eut passé les quatre premières années de sa carrière avec les Jaguars de Jacksonville.

Ramsey, qui a été sélectionné six fois au Pro Bowl, a réussi 77 plaqués et quatre interceptions lors de la saison 2021 des Rams, qui s’est conclue par une conquête du Super Bowl. L’an dernier, il a réalisé 88 plaqués, un sommet en carrière, et quatre interceptions.

L’ajout de Ramsey est une autre étape pour les Dolphins dans l’objectif de rebâtir une défensive qui a connu une année en deçà des attentes en 2022.

Après que les Dolphins eurent terminé la dernière saison au 18e rang pour les verges allouées en défensive, au 24e échelon pour les points alloués et en 27e position contre le jeu aérien, ils se sont séparés du coordinateur défensif Josh Boyer et ils ont fait appel à l’ancien entraîneur-chef des Broncos de Denver Vic Fangio pour diriger la défensive.