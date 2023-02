C’est dimanche, le moment parfait pour accompagner votre petit dernier à son cours de natation. Qui dit cours de natation dit matinée passée devant une fenêtre entouré d’autres parents. C’est le Super Bowl en soirée, voici cinq manières de lancer la conversation.

1- Pour la première fois de l’histoire, deux quarts noirs s’affrontent au Super Bowl

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Jalen Hurts et Patrick Mahomes

Patrick Mahomes et Jalen Hurts seront les premiers quarts-arrière noirs à s’affronter dans le cadre du Super Bowl. Ce rendez-vous n’est pas seulement historique. Il témoigne surtout d’un changement de mentalité. Ron Hilaire est l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Redbirds de l’Université McGill. À son avis, l’affrontement entre Mahomes et Hurts est le point culminent d’un changement de culture amorcé depuis plus d’une vingtaine d’années. La différence entre cette génération et la nouvelle cuvée se trouve dans la confiance des organisations à leur égard. « Les organisations ont donné les rênes de leur équipe à des quarts noirs. Ils sont les visages de leur organisation. On voit une émergence de talent et c’est une bonne chose », explique Hilaire.

2-Pour la première fois de l’histoire, encore une fois, deux frères s’affrontent sur le terrain au Super Bowl

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Jason Kelce, Donna Kelce et Travis Kelce

Jason et Travis Kelce deviendront les premiers frères à s’affronter au Super Bowl. L’un des deux protagonistes baignera dans l’ivresse de la victoire et l’autre sera assommé par l’agonie de la défaite. Toutefois, Donna Kelce deviendra assurément la mère d’un champion pour la troisième fois (chacun de ses fils a déjà gagné le Super Bowl). « Je vais prendre pour l’attaque. Je vais crier tout au long du match. » Comme Travis est ailier rapproché pour les Chiefs et que Jason est joueur de centre pour les Eagles, Donna Kelce souhaite que « ce soit le Super Bowl avec le plus de points marqués de toute l’histoire ».

3- Le Super Bowl, c’est facilement accessible, et excellent, en français (dès 18 h 30 sur RDS)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La station RDS, à Montréal

L’une des plus grandes fiertés de l’équipe de RDS est d’avoir rallié de plus en plus de gens et de les avoir convaincus de regarder le football en français au cours des 15 dernières années. « Longtemps, l’habitude des gens a été de dire qu’ils regardaient ça en anglais, parce que c’est meilleur, ils sont sur place, ils sont bons, et je le comprends aussi, je ne veux pas juger les gens, ils ont leurs habitudes télévisuelles », fait remarquer le descripteur David Arsenault. Ses collègues et lui ont toutefois inventé une certaine manière de faire comparable à celle des Américains et digeste pour les téléspectateurs québécois. « Ce n’est pas cucul. Oui, il y a des expressions en français qui sonnent drôle, mais on a un travail à faire pour franciser le plus possible. »

4- Patrick Mahomes, le quart des Chiefs, est l’un des meilleurs au monde (sinon le meilleur)

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

L’attaque des Chiefs a terminé au premier rang dans la NFL pour le nombre de points marqués, de verges moyennes par match et de passes de touché inscrites par rencontre. L’excellence du quart Patrick Mahomes est passée sous le radar à cause de tout l’engouement provoqué par les autres jeunes quarts-arrières de la NFL, mais il est encore le meilleur au monde à sa position. La semaine dernière, son ancien coéquipier Laurent Duvernay-Tardif a confié à La Presse pourquoi Mahomes était dans une classe à part : « Il n’y a pas beaucoup de quarts qui sont capables de diriger une ligne offensive pour rendre nos blocs tellement plus faciles, parce qu’il sait d’où la pression arrive, il sait à qui il veut lancer. Il sait où il veut avoir une pochette ferme. Il est capable de diagnostiquer tellement en peu de temps et il fait des mouvements athlétiques avec tellement de sang-froid. »

5- Les Eagles sont vraiment bons en défense

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Haason Reddick

Si les Eagles ont été les meilleurs en saison « régulière » pour le nombre de verges accordées par match, de verges allouées par jeu et de sacs du quart, c’est parce que leur noyau défensif semble imperturbable. Ses joueurs sont comme des abeilles dans une ruche. Si un joueur est en retard ou maîtrisé, un autre arrivera en renfort pour effectuer le travail. C’est pourquoi lorsqu’un joueur passe la ligne de mêlée, il se fait arrêter immédiatement après. La reine de cette colonie est Haason Reddick. Il est l’un des chasseurs de quarts les plus sous-estimés de la NFL et il fait un travail de démolition depuis le début des éliminatoires.

Si la conversation se tarit :

PHOTO MIKE STEWART, ASSOCIATED PRESS Rihanna

— Oh, en passant, c’est Rihanna qui est en vedette au spectacle de la mi-temps. Ce sera un retour sur scène pour elle, après une pause de cinq ans. L’artiste country Chris Stapleton se chargera de l’hymne national, tandis que Kenneth Brian Edmonds, alias Babface, chantera America the Beautiful. Sheryl Lee Ralph entonnera le Lift Every Voice and Sing, chanté au Super Bowl depuis 2020, à la suite de la mort de George Floyd.

— Le match se déroule au Stade de l’Université du Phoenix, le State Farm Stadium, domicile des Cardinals de l’Arizona. On y attend 78 600 partisans.

— La NFL utilise les chiffres romains pour éviter la confusion d’un Super Bowl qui ne se déroule pas durant l’année de la saison qu’il couronne. Donc le Super Bowl LVII (57) couronne le gagnant de la saison 2022... en 2023. Vous voyez le genre.

— Lors des 56 premières éditions, la pièce est tombée sur pile 29 fois, et sur face 27 fois au début du match.

— Le coût d’une publicité de 30 secondes aux États-Unis est rendu à... 7 millions !

— En 2022, chaque joueur de l’équipe gagnant empochait 150 000 $, comparativement à 75 000 $ pour l’équipe perdante.

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS Frites et ailes de poulet

— En 2021, les Américains ont consommé... 1,42 milliard d’ailes de poulet le jour du Super Bowl. Ajoutez à cela pour 400 millions de dollars d’avocats. Le fruit, évidemment. Et il se boit pratiquement le double de quantité de bière aux États-Unis le jour du Super Bowl.

— On estime qu’il y aura 125 000 visiteurs qui se rendront dans la grande région de Phoenix pour le Super Bowl. Les retombées économiques pour la région frôleraient le milliard.

— Le prix moyen d’un billet pour assister à l’un des cinq derniers Super Bowl : 6382 $. Pour ce Super Bowl, le billet le moins cher en revente, après les finales d’Associations, était de 5738 $. Le billet le plus cher de l’histoire approchait les 30 000 $.

— Comme le monde du football est petit, l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid a déjà été l’entraîneur des Eagles, et l’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, 41 ans seulement, a été entraîneur des receveurs des Chiefs. Son contrat avec les Chiefs n’a pas été renouvelé... par Andy Reid.

— Plus de 100 millions d’Américains ont prévu organiser un party de Super Bowl. Chaque fête compte en moyenne 14 convives.

— Presque la moitié des Américains échangeraient un jour férié payé pour un congé le lundi suivant le Super Bowl.

