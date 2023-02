Jason et Travis Kelce deviendront, dimanche, les premiers frères à s’affronter au Super Bowl. L’un des deux protagonistes baignera dans l’ivresse de la victoire et l’autre sera assommé par l’agonie de la défaite. Toutefois, Donna Kelce deviendra assurément la mère d’un champion pour la troisième fois.

« Je vais prendre pour l’attaque. Je vais crier tout au long du match », a lancé la matriarche de la famille dans l’un des épisodes de la balado New Heights, pilotée par les deux frères.

Comme Travis est ailier rapproché pour les Chiefs et que Jason est joueur de centre pour les Eagles, Donna Kelce souhaite que « ce soit le Super Bowl avec le plus de points marqués de toute l’histoire », a-t-elle ajouté dans un éclat de rire.

Lors de la traditionnelle journée des médias organisée lundi par la NFL pour lancer la dernière semaine de la saison, les frères Kelce ont répondu aux questions des médias sur une immense scène, devant des milliers d’amateurs, en portant les couleurs de leur formation respective.

« C’est un rêve devenu réalité », a évoqué le joueur étoile des Chiefs de Kansas City, à côté de son frère.

Ce dernier a renchéri en évoquant le fait que sa mère pourrait peut-être faire le pile ou face avant le botté d’envoi, lors du match. « Il faudra l’entraîner ! Elle n’a jamais fait ça. Elle ne devra pas rater son coup. » Une pétition assez populaire circule pour convaincre la NFL de laisser Mme Kelce lancer la pièce de monnaie pour donner le coup d’envoi à ce match historique.

Lorsque cette possibilité a été évoquée avec les deux frères, Donna est montée sur scène avec, dans les mains, des biscuits faits maison.

« C’est fantastique que les deux aient pu se rendre jusqu’ici et voir que les deux embrassent cette expérience ensemble, c’est tout simplement magnifique », a-t-elle dit entre ses deux colosses de fils.

Une histoire de réussite

Les frères Kelce auront marqué leur génération chacun à leur manière.

Travis est sans contredit le meilleur ailier rapproché de la NFL. Il a complètement transformé la nature de cette position. Il est parmi les receveurs les plus dominants, fiables et constants du circuit. Il a gagné le Super Bowl une fois, a été sélectionné au Pro Bowl lors des huit dernières saisons et a été choisi pour faire partie de l’équipe d’étoiles à quatre reprises.

PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les frères Travis et Jason Kelce

« Jason a toujours été meilleur que moi dans tout. Donc, il m’a appris à devoir me battre contre des gens qui étaient, à la base, meilleurs que moi. J’ai toujours cet état d’esprit et c’est grâce à Jason que je l’ai forgé », a soulevé le joueur de 33 ans au sujet de son frangin.

Jason occupe un poste moins spectaculaire, mais tout aussi important. Pendant bon nombre d’années, et encore à ce jour, il a été l’un des meilleurs joueurs de centre de la ligue. Son agilité et son explosivité, malgré ses 295 livres, lui ont permis de se démarquer. Le vétéran de 35 ans a lui aussi une bague de champion (avec les Eagles en 2018), il a été sélectionné pour le Pro Bowl six fois et a fait partie de l’équipe d’étoiles de la NFL lors des cinq dernières années.

D’ailleurs, dans la balado, le joueur des Eagles a remis en contexte le parcours des Kelce pour tenter de saisir l’unicité du moment qui les attend.

Quelles sont les chances que deux gars se rendent dans la NFL, réalisent leur rêve, deviennent partants, des pièces importantes de leur équipe, des joueurs étoiles et qu’ils s’affrontent au Super Bowl ? C’est comme gagner à la loterie. Jason Kelce

« En fait, celui qui gagnera à la loterie est celui qui remportera le match », a relancé son cadet.

Ce qui laisse croire ceci à Jason : « Celui qui gagnera ce match va pouvoir taquiner l’autre pour le reste de nos vies et c’est peut-être ça, la plus grande récompense. »

Les autres histoires

Même si leur récit fait les manchettes, Jason « n’aime pas qu’on parle du match comme du “Kelce Bowl” », raconte-t-il dans la balado.

« Parlons plutôt de l’affrontement entre les Chiefs et les Eagles. Il y a tellement de belles histoires dans les deux organisations », insiste Travis en hochant la tête.

Il met en lumière Andy Reid qui a déjà travaillé pour les Eagles et Nick Sirianni qui a déjà travaillé pour les Chiefs, A.J. Brown et Willie Gay fils, deux anciens coéquipiers à l’école secondaire qui s’affronteront, et bien sûr le duel entre Patrick Mahomes et Jalen Hurts, le premier affrontement entre deux quarts-arrières noirs dans l’histoire du Super Bowl.