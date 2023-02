La meilleure attaque contre la meilleure défense de la NFL. Que demander de mieux pour le match ultime ? Si les Eagles de Philadelphie veulent l’emporter, ils devront être parfaits. Sans faille. Impénétrables. Sinon, Patrick Mahomes s’amusera comme Simon Boulerice dans un salon du livre.

La dernière présence des Chiefs au Super Bowl remonte à 2021. Au Raymond James Stadium de Tampa Bay, ils avaient l’objectif de gagner un deuxième championnat consécutif. Toutefois, ils ont plié face aux Buccaneers. Ce dénouement n’avait cependant rien à voir avec le rendement de Tom Brady.

Grâce au brio des secondeurs Devin White et Lavonte David, Travis Kelce avait été limité à 10 réceptions et aucun touché. Leur travail aura été déterminant.

Deux ans plus tard, la troupe d’Andy Reid est toujours aussi dominante. L’attaque des Chiefs a terminé au premier rang du circuit pour le nombre de points marqués, de verges moyennes par match et de passes de touché inscrites par rencontre.

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes

L’excellence de Mahomes est passée sous le radar à cause de tout l’engouement provoqué par les jeunes quarts-arrières, mais il est encore le meilleur au monde à sa position. La semaine dernière, son ancien coéquipier Laurent Duvernay-Tardif a confié à La Presse pourquoi Mahomes était dans une classe à part : « Il n’y a pas beaucoup de quarts qui sont capables de diriger une ligne offensive pour rendre nos blocs tellement plus faciles, parce qu’il sait d’où la pression arrive, il sait à qui il veut lancer. Il sait où il veut avoir une pochette ferme. Il est capable de diagnostiquer tellement en peu de temps et il fait des mouvements athlétiques avec tellement de sang-froid. »

Idem pour Travis Kelce. Sa production est semblable à celle d’un receveur. Même si tout le monde sait à quel point il est menaçant, l’ailier rapproché trouve toujours le moyen de se libérer pour rendre la tâche plus facile à son passeur. Il a terminé deuxième parmi tous les receveurs de la NFL cette saison avec 12 touchés. Sa manière de vendre un tracé à ses adversaires et de trouver l’espace pour se débarrasser de ses couvreurs est phénoménale.

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Travis Kelce

Les Chiefs trouveront toutefois chaussure à leurs pieds, dimanche en Arizona. Haason Reddick et T.J. Edwards pourraient rappeler de mauvais souvenirs aux Chiefs, car ils forment l’un des pires duos de secondeurs à affronter.

Si les Eagles ont été les meilleurs en saison « régulière » pour le nombre de verges accordées par match, de verges allouées par jeu et de sacs du quart, c’est parce que leur noyau défensif semble imperturbable. Ses joueurs sont comme des abeilles dans une ruche. Si un joueur est en retard ou maîtrisé, un autre arrivera en renfort pour effectuer le travail. C’est pourquoi lorsqu’un joueur passe la ligne de mêlée, il se fait arrêter immédiatement après.

La reine de cette colonie est Reddick. Il est l’un des chasseurs de quarts les plus sous-estimés de la NFL et il fait un travail de démolition depuis le début des éliminatoires. Ses coéquipiers Brendon Graham, Javon Hargrave et Josh Sweat ne sont pas en reste. Ils ont tous récolté 11 sacs au cours de la saison, ex æquo au 14e rang du circuit.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS C. J. Gardner-Johnson

Par les airs

Les duels aériens seront les plus intéressants à suivre. Évidemment, le sort de ce match se décidera dans les zones rapprochées, à proximité de la ligne de mêlée, car les deux équipes excellent dans cette portion du terrain.

Si Mahomes décide d’étirer le jeu, ça deviendra captivant. Avec JuJu Smith-Schuster et Marquez Valdes-Scantling, les Chiefs sont en bonnes mains. Ce sont deux receveurs rapides, explosifs, intelligents et compétitifs dans les attrapés contestés.

En revanche, dans le champ arrière, C.J. Gardner-Johnson sera aux aguets. Les Eagles ont été l’une des meilleures équipes contre la passe cette saison grâce à lui. Le maraudeur ayant accumulé le plus d’interceptions en 2022 devra assurer les arrières de ses coéquipiers. Gardner-Johnson est capable de couvrir énormément de terrain, mais il ne pourra être partout à la fois. Un quart intelligent comme Mahomes devra en tirer avantage.

PHOTO KIRBY LEE, ARCHVES USA TODAY SPORTS Isiah Pacheco (10)

Par la course

La plus grande faiblesse des Chiefs demeure le jeu au sol. Avec leur virtuosité par la passe, le jeu aérien a été payant et suffisant depuis le début de la campagne. Cependant, devant une défense aussi vorace, les hommes en rouge devront avoir un plan B, voire un plan C.

Isiah Pacheco a montré de belles choses dans les derniers matchs. Ce n’est pas lui le problème. Remettre le ballon à un porteur ne fait tout simplement pas partie de l’ADN offensif des Chiefs. Cette saison, ils ont été l’une des équipes ayant le moins utilisé le jeu au sol (25e) et ayant obtenu le moins de verges par la course (21e).

Les Eagles n’excellent pas particulièrement contre la course. Ils sont dans la moyenne des équipes de la NFL. Ils se donneront de très bonnes chances de gagner, cependant, s’ils menottent Mahomes et Kelce, car les Chiefs ne pourront faire autrement que de courir un tant soit peu. Si tel est le cas, ce sera à l’avantage des Eagles.