Le football est un sport d’équipe, mais chaque année, la remise des différents honneurs individuels dans la NFL suscite énormément d’intérêt, et souvent, moult débats. Or, cette saison, plusieurs joueurs semblent vouloir faire l’unanimité. Voici nos choix.

Joueur par excellence : Jalen Hurts

Le dilemme réside entre les deux quarts-arrières d’office au Super Bowl. Jalen Hurts d’un côté, Patrick Mahomes de l’autre. Toutefois, le joueur étoile des Eagles de Philadelphie peut s’en tirer avec le titre de joueur par excellence de la saison. Nul doute, le meilleur quart-arrière de cette ligue demeure Mahomes. Néanmoins, le joueur le plus utile à son équipe en 2022 aura été Hurts. Son impact est considérable, et sans lui, Philadelphie n’aurait pas connu une séquence de huit victoires consécutives en début de saison. Le quart de 24 ans a perdu une seule fois. Il s’est absenté pour seulement deux rencontres et son équipe a échappé la victoire lors de ces deux occasions. Hurts peut tout faire sur le terrain. Il a conclu la saison avec 22 touchés par la passe et 13 touchés par la course, bon pour le 4e rang de la ligue.

Joueur défensif de l’année : Nick Bosa

PHOTO SCOT TUCKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nick Bosa

Nick Bosa s’inscrit dans la lignée des J. J. Watt, Aaron Donald et Cameron Jones. Énorme, mais agile, Bosa deviendra le Reggie White de son époque. Il a mené la NFL avec 18,5 sacs du quart cette saison. Sa domination va toutefois bien au-delà des statistiques. Son explosivité, sa technique des mains et sa manière de s’adapter à toutes les situations le placent au-dessus de la mêlée. L’ancien d’Ohio State force les quarts-arrières adverses à craindre les 49ers. Son match contre les Dolphins de Miami, le 4 décembre, pourrait être étudié dans toutes les écoles de football d’Amérique. Il a terminé le match avec trois sacs. L’athlète de 25 ans est épatant par sa constance et par sa capacité à modifier complètement le plan de match des équipes adverses pour qu’elles soient capables de le couvrir. Les Niners savent exactement à quoi s’attendre de sa part à chaque match et cette régularité, malgré de nombreux ennuis de santé, témoigne de son efficacité.

Joueur offensif de l’année : Justin Jefferson

PHOTO ABBIE PARR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Jefferson attrape une passe de touché, lors d’un match contre les Giants de New York

Il a conclu la saison au sommet des receveurs de la NFL pour le nombre de réceptions et de verges aériennes. Il a été le receveur le plus ciblé. Il a aussi été le receveur avec le plus d’attrapés bons pour le premier essai. Justin Jefferson est le receveur le plus indispensable de la NFL. Nul ne se compare à lui. Aussi curieux que cela puisse paraître, la mission de Jefferson avec les Vikings du Minnesota n’est pas nécessairement de convertir des passes en touchés. Il n’a eu que huit réussites cette année. Son boulot demeure davantage d’aider son équipe à faire de longs gains et à avancer dans le terrain. Il le fait à merveille, de manière spectaculaire et efficace. Mention honorable à Josh Jacobs. Joueur le plus sous-estimé de la NFL, il a été le meilleur porteur de ballon cette saison. Il a généré plus d’offensive que quiconque. Il serait l’une des grandes vedettes de ce circuit s’il n’évoluait pas pour les Raiders de Las Vegas.

Retour de l’année : Geno Smith

PHOTO JOE NICHOLSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Geno Smith

Après le départ de Russell Wilson, les Seahawks de Seattle étaient censés amorcer un processus de reconstruction. Toutefois, Geno Smith a quelque peu changé les plans. Le vétéran de 10 saisons a toujours joué les seconds violons, ou presque. Il était l’option la plus viable pour les Seahawks pendant cette transition vers de meilleurs jours. Or, Smith a fait de petits miracles. Même s’il avait amorcé seulement trois matchs la saison dernière, Smith s’est donné des airs de joueur par excellence à certains moments. Contre toute attente, les Seahawks se sont qualifiés pour les éliminatoires, grâce au brio de leur quart-arrière. Smith a terminé l’année au quatrième rang de la ligue pour le nombre de passes de touché, devant Kirk Cousins, Aaron Rodgers, Tom Brady et Justin Herbert, entre autres.

Entraîneur-chef de l’année : Brian Daboll

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brian Daboll

Brian Daboll est l’un des meilleurs cerveaux de la NFL. Sa manière de concevoir et de percevoir des schémas offensifs est hors norme. Il a d’ailleurs fait ses preuves avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Bills de Buffalo avant de se faire embaucher pour la première fois comme entraîneur-chef, par les Giants de New York, en janvier 2022. Daboll a donné un nouveau souffle, une nouvelle direction à cette équipe somme toute bien outillée. Les Giants sont passés d’une fiche de 4-13 à une fiche de 9-7-1 et à une place jusqu’au deuxième tour éliminatoire sous les ordres de Gaboll. Il a aussi trouvé comment tirer le maximum de Daniel Jones. Le quart-arrière de 25 ans a été l’un des meilleurs de sa profession en fin de saison. Avec Saquon Barkley et une défense explosive, Daboll s’est révélé le pilote tant recherché à New York.