Le Rouge et Noir prolonge d’un an le contrat du quart-arrière Nick Arbuckle

(Ottawa) Le Rouge et Noir d’Ottawa, de la Ligue canadienne de football, a fait signer une prolongation de contrat d’un an au vétéran quart américain Nick Arbuckle dimanche.

La Presse Canadienne

Arbuckle était susceptible de devenir joueur autonome à compter du 14 février.

Arbuckle a participé à 12 rencontres avec le Rouge et Noir la saison dernière, après son acquisition des Elks d’Edmonton. Il a accumulé des gains de 2400 verges par la passe, un sommet personnel en carrière. Il a complété quatre passes de touché et a été victime de six interceptions.

Arbuckle a aussi récolté 65 verges en 12 courses et inscrit deux touchés.

Darby fils reste avec les Blue Bombers

À Winnipeg, le demi défensif américain Alden Darby fils a accepté une prolongation de contrat d’une saison avec les Blue Bombers.

Darby fils, qui aurait pu réclamer son autonomie le 14 février prochain, était passé aux Blue Bombers dans un échange avec les Tiger-Cats de Hamilton en octobre dernier.

En carrière, Darby fils a participé à 66 matchs avec les Blue Bombers, les Tiger-Cats et les Argonauts de Toronto.

Malik Carney demeurera avec les Tiger-Cats

À Hamilton, les Tiger-Cats de Hamilton en sont venus à une entente avec l’ailier défensif américain Malik Carney.

Carney, qui aurait pu devenir joueur autonome à la mi-février, a réussi 30 plaqués et sept sacs du quart-arrière en 17 parties en 2022 avec les Tiger-Cats.

Carney a pris part à 21 matchs lors des deux dernières campagnes avec les Tiger-Cats.

Amos et les Argonauts concluent une entente

À Toronto, les Argonauts ont fait signer un contrat au demi défensif DaShaun Amos dimanche.

Les détails de l’entente n’ont pas été précisés.

Amos aurait pu quitter les champions en titre de la Coupe Grey et tâter le terrain du marché des joueurs autonomes auprès des autres équipes de la LCF à compter du 14 février.

En 17 parties en saison régulière l’an dernier, sa première campagne dans l’uniforme des Argonauts, l’athlète de 28 ans a réussi 49 plaqués et quatre interceptions.

Amos a participé à 49 matchs en carrière dans la LCF et a aussi porté l’uniforme des Stampeders de Calgary.