(Cincinnati) Joe Burrow et les Bengals n’avaient plus une autre fin favorable en banque – la marque de commerce d’une équipe talentueuse avec un quart de tout premier plan, ayant du flair pour trouver des moyens créatifs de gagner des matchs.

Mitch Stacy Associated Press

Cincinnati était extrêmement confiant après 10 victoires consécutives en route vers le match de championnat de l’AFC, à Kansas City.

Les Bengals avaient battu les Chiefs trois fois au cours des 13 derniers mois, y compris lors du match pour le titre de l’AFC l’an dernier.

Mais trop d’erreurs ont coulé les Bengals lors d’une défaite de 23-20, dimanche soir.

« Au football c’est la victoire ou la misère, a dit le centre Ted Karras, des Bengals. Nous sommes du côté de la misère (cette fois-ci). »

La ligne offensive disparate de Cincinnati a eu du mal à protéger Burrow, qui a subi cinq sacs. La défense n’a pas assez nui au quart des Chiefs Patrick Mahomes, même s’il jouait avec une entorse à la cheville droite.

Mahomes a mené les Chiefs en position pour le score gagnant dans les dernières secondes.

La poussée clé a été facilitée par un botté de dégagement médiocre de Drue Chrisman. Skyy Moore a foncé au milieu du terrain, amenant le ballon sur 29 verges, jusqu’à la ligne de 47 de Kansas City.

Trois jeux plus tard, lors d’un troisième essai et quatre, Mahomes a gardé le ballon et a mérité un premier essai. Joseph Ossai l’a toutefois frappé hors des limites, écopant d’une pénalité de 15 verges.

KC avait donc le ballon à la ligne de 27 du Cincinnati, avec huit secondes à écouler.

Harrison Butker a ensuite réussi un placement gagnant de 45 verges.

Il n’y a pas eu d’héroïsme de dernière minute pour Burrow cette fois. Cincinnati avait le ballon avec 2 : 30 à jouer et le score à égalité, mais la montée des Bengals s’est terminée par un sac qui a forcé le botté de dégagement de Chrisman.

« C’était comme si le vent tournait dans notre sens. Nous avions l’impression que nous allions trouver un moyen de gagner le match », a mentionné Burrow.

« Quelle opportunité fantastique nous avons eue, a pour sa part dit Karras. Je suis très reconnaissant de l’avoir vécue. Malheureusement c’est fini, mais nous ne pouvons pas oublier tous les efforts, le travail acharné et tout le bien que nous avons accomplis.

« Ça va faire mal pendant un moment. Les deux semaines avant le Super Bowl seront un peu tristes mais après, la mentalité va être, “on se prépare pour 2023”. »

Les champions en titre de l’AFC ont perdu leurs deux premiers matchs et ils montraient un dossier de 4-4 après huit matchs, dont un cuisant revers de 32-13 à Cleveland.

Une victoire de 42-21 contre la Caroline la semaine suivante a lancé la séquence de 10 victoires d’affilée. Cincinnati a filé vers un deuxième titre consécutif de l’AFC, y donnant suite avec des gains éliminatoires face à Baltimore et ensuite à Buffalo.

Cincinnati a composé avec des blessures au porteur de ballon Joe Mixon et aux receveurs Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Tyler Boyd, ainsi qu’aux joueurs de ligne défensive Sam Hubbard et Trey Hendrickson.

Les Bengals restructurent leurs finances dans le but d’offrir à Burrow une riche prolongation de contrat de plusieurs années.

Comme Burrow, Higgins vient de terminer la troisième année d’un contrat de recrue de quatre ans et est admissible à une prolongation.

« J’aimerais beaucoup continuer de jouer avec Joe, a déclaré Higgins. C’est un gars formidable et un excellent quart. Nous avons développé une très bonne amitié, mais vous savez comment fonctionne la ligue. J’ai encore une autre année à mon contrat, alors on verra. »