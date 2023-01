Il existe très peu de certitudes en ce bas monde. Les taxes, la mort et Luce Dufault à En direct de l’univers. Une autre persiste à quelques heures des finales d’association de la NFL : nous aurons droit à deux bons matchs de football.

49ers de San Francisco c. Eagles de Philadelphie, dimanche 15 h

PHOTO JOSIE LEPE, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy

Toute bonne chose a une fin. Brock Purdy perdra un match un jour ou l’autre. Sa séquence de sept victoires en autant de départs pour entamer sa carrière professionnelle est épatante, inspirante et historique. Le dernier choix du dernier repêchage de la NFL s’est probablement assuré du poste de quart-arrière partant pour la saison prochaine, quoi qu’il advienne d’ici la fin des éliminatoires.

Cependant, il a montré ses premiers signes de vulnérabilité face aux Cowboys de Dallas la fin de semaine dernière. Il n’a même pas réussi 20 passes et a été incapable de lancer une seule passe de touché. La défense de Dallas est extrêmement vorace, certes. L’entraîneur-chef des Niners Kyle Shanahan est un génie des schémas offensifs et un amoureux des jeux à options. Le ballon a souvent été porté au cours du match et c’est normal étant donné l’artillerie offensive dont l’équipe dispose avec des receveurs capables de courir et des porteurs de ballon capables d’attraper.

En choisissant très peu l’option de la passe, Shanahan a sans doute voulu économiser ou épargner son quart-arrière recrue contre la lourde défense des Cowboys.

Toutefois, les Eagles sont arrivés au premier rang de la NFL cette saison avec une moyenne de 4,1 sacs du quart par match. Josh Sweat, Haason Reddick, Fletcher Cox et Brandon Graham sont affamés depuis trois matchs. La ligne offensive des Niners en aura plein les bras.

La défense du coordonnateur des Eagles Jonathan Gannon arrive aussi au premier rang du circuit pour le nombre de verges accordées par match, avec une moyenne de 297,3.

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Les Eagles de Philadelphie ont réussi une moyenne de 4,1 sacs du quart par match cette saison.

Qui arrive au deuxième rang ? Les 49ers de San Francisco. L’unité menée par Nick Bosa n’est pas en reste. Le meilleur chasseur de quarts au monde est le chef d’orchestre de cette défense et ses acolytes Arik Armstread, Samson Ebukam et Fred Warner peuvent aussi animer le spectacle.

Les 49ers arrivent à leurs fins par l’usure. Ce n’est pas toujours spectaculaire ni toujours propre, mais c’est drôlement efficace.

Ils auront toutefois le défi de faire la peau à un quart-arrière capable de se sauver de toutes les situations. Jalen Hurts a épaté tout le monde cette saison et sa tenue dans le match contre les Giants a certainement dû faire taire plusieurs de ses détracteurs. Puissant par la passe, habile par la course et intelligent face aux schémas adverses, le joueur de troisième année est fait pour briller dans les grandes occasions.

Prédiction :

Eagles 24, 49ers 20

Bengals de Cincinnati c. Chiefs de Kansas City, dimanche 18 h 30

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes

On savait tous que les Chiefs allaient accéder sans trop de difficulté à la finale d’association pour la cinquième saison consécutive. Il restait à savoir quelle équipe les y rejoindrait. Patrick Mahomes aurait certainement préféré un autre scénario. Joe Burrow l’a battu lors de leurs trois affrontements, dont l’an passé, en finale d’association. C’est donc une reprise de ce match, à quelques différences près.

D’abord, Mahomes souffre d’une entorse à la cheville droite, subie en première demie du match contre les Jaguars de Jacksonville la semaine dernière. Si sa cheville le fait toujours souffrir, il sera limité. Il faudra s’attendre à moins de jeux au sol, moins de jeux explosifs et moins de missiles, car il ne pourra plus s’appuyer complètement sur sa jambe d’appui pour décocher de longs relais. Autrement dit, une partie de l’ADN de Mahomes sera sacrifiée. Un éventuel problème, compte tenu de la manière dont la défense des Bengals a réduit à néant Josh Allen et son attaque.

Ensuite, Burrow est encore meilleur que l’année dernière. Il a pris plus de confiance et d’assurance. Sa ligne offensive a drôlement bien joué la semaine dernière, rien à voir avec l’an passé. Puis, les Bengals savent gagner, surtout contre les Chiefs. Les finalistes du dernier Super Bowl sont jeunes, mais expérimentés. Trop souvent dans la position de négligés, ils sont à l’aise avec l’idée d’ébranler les aprioris.

PHOTO GREGORY FISHER, USA TODAY SPORTS Joe Burrow

Si les deux équipes ont beaucoup de qualités, ils ont en commun une faiblesse : la couverture contre le jeu aérien. Cette saison, les Chiefs sont arrivés au 18e rang de la NFL pour le nombre de verges accordées contre la passe par rencontre et les Bengals ont terminé au 24e rang. Là où le bât blesse cependant pour les Chiefs, c’est qu’ils sont arrivés au 28e rang pour le nombre de passes réussies par l’adversaire. La perte de Tyrann Mathieu fait peut-être plus mal que prévu.

Burrow exploitera assurément cette facette du jeu. Contre les Bills, il a préconisé les courts gains et la possession. Une recette réutilisable contre la défense d’Andy Reid. Le quart des Bengals a rejoint à peu près tous les receveurs disponibles sur le banc dès la première demie contre les Bills et ça lui aura été bénéfique.

Si les Chiefs espèrent l’emporter, la pression repose également sur Travis Kelce. Il a connu l’un de ses meilleurs matchs en carrière contre les Jaguars. Si Mahomes est dans le pétrin en raison de ses limitations, il se tournera instinctivement vers son ailier rapproché. Kelce devra sécuriser bon nombre d’attrapés et prouver pourquoi il est le meilleur de la ligue à sa position.

Prédiction :

Bengals 33, Chiefs 27