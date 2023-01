Les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City sont devenus des adversaires réguliers.

Rob Maaddi Associated Press

Lors du match du championnat de l’Américaine dimanche, il s’agira du quatrième affrontement entre les deux équipes en 393 jours, et une reprise de la finale d’Association de l’an dernier.

Les Chiefs (15-3), premières têtes de série, ont perdu les trois derniers affrontements, incluant un revers de 27-24 à Cincinnati le 4 décembre. Les Bengals l’ont emporté par la même marque en prolongation, à Kansas City, à ce stade-ci de la saison l’an dernier.

Les Bengals (14-4) sont sur une séquence de 10 victoires après avoir éliminé les Bills de Buffalo au dernier tour.

Si les deux équipes se retrouvent en finale de l’Américaine, c’est en grande partie grâce à leur quart-arrière.

Du côté des Chiefs, Patrick Mahomes a mené la NFL avec 5250 verges par la passe et 41 touchés, aidant son équipe à atteindre ce match pour une cinquième saison de suite. Joe Burrow a lancé pour 4475 verges par la passe et 35 touchés, en plus de mener les Bengals à une excellente fiche de 5-1 en éliminatoires ces deux dernières saisons.

Les Chiefs visent une troisième finale du Super Bowl en quatre ans et une cinquième au total, alors que les Bengals tentent d’accéder au match ultime pour la quatrième fois.

Avec Burrow comme meneur, les Bengals ont obtenu la cinquième meilleure offensive par la voie des airs dans la NFL. Le quart-arrière a deux ailiers espacés talentueux en Ja’Marr Chase et Tee Higgins.

Chase a réalisé 87 attrapés, pour 1046 verges et neuf touchés, alors que Higgins a eu 74 attrapés, bon pour 1029 verges et sept touchés. Tyler Boyd et l’ailier rapproché Hayden Hurst font aussi partie du succès du jeu par la passe des Chiefs.

Les Bengals ont peut-être terminé avec le quatrième plus petit total de verges par la course, mais Joe Mixon et Samaje Perine peuvent être dangereux. Perine a obtenu 106 verges par la course contre les Chiefs le mois dernier, alors que Mixon a couru pour 105 verges dans la victoire des siens contre les Bills la semaine dernière.

La brigade offensive affaiblie des Bengals aura la tâche difficile d’arrêter les joueurs étoiles Chris Jones et Frank Clark, bloqueur défensif et ailier défensif respectivement. Jones a réussi 15,5 des 55 sacs de son équipe. Clark en a réalisé six, en plus d’en ajouter un dans la victoire contre les Jaguars de Jacksonville la semaine dernière.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes (15)

Une entorse à la cheville pourrait ralentir Mahomes, mais le joueur étoile a démontré par le passé qu’il était capable de faire des miracles sur un terrain de football. Qu’il s’agisse de lancer le ballon en déséquilibre, de réaliser des passes à l’aveuglette ou de se sortir de l’impasse, le quart-arrière est le maître de l’improvisation.

Mahomes a perdu son compatriote Tyreek Hill durant la saison morte lors d’un échange, mais n’a pas ralenti. Travis Kelce a réussi 110 attrapés en saison régulière et 14 supplémentaires contre les Jaguars. Il est la cible de prédilection de Mahomes chaque fois que les Chiefs ont besoin d’un premier essai ou d’un gros jeu.

JuJu Smith-Schuster a pris le rôle de premier ailier espacé de l’équipe et a attrapé 78 passes, totalisant 933 verges. Marquez Valdes-Scantling, de son côté, en a eu 687 en 42 attrapés.

Les Bengals n’ont complété que 30 sacs, dont 14,5 ont été produits par Trey Hendrickson et Sam Hubbard. Les secondeurs Logan Wilson et Germaine Pratt, ainsi que les demis de sûreté Vonn Bell et Jessie Bates sont les meilleurs plaqueurs des Bengals.