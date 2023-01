(Orchard Park) Affichant une mine sombre au centre d’entraînement des Bills lundi, le quart Josh Allen avait du mal à cerner ce qu’il pouvait retirer ou non du parcours des Bills – une campagne où ils ont surmonté beaucoup de choses, sans réussir à s’approcher du Super Bowl.

John Wawrow Associated Press

Au lendemain de la correction de 27-10 aux mains des Bengals, certains pourraient y voir un recul, ce qui serait dérangeant.

« Le match est récent et les réactions peuvent être aux extrêmes, mais nous avons fait beaucoup de bonnes choses cette saison », a déclaré Allen.

Buffalo a égalé un record d’équipe avec 13 victoires, a remporté un troisième titre de section d’affilée et n’a eu qu’un demi-match de retard derrière Kansas City, pour le sommet de l’AFC. Allen a quand même fini la saison « avec un nœud dans l’estomac ».

« C’est très frustrant, l’impression d’être proche, mais de ne pas accomplir le travail, a-t-il ajouté. C’est un sentiment très similaire depuis trois ans. Il faut continuer à avancer et trouver un moyen d’aller plus loin. »

Les Bills se sont rendus au match de championnat de l’AFC après la saison 2020, perdant à Kansas City. Après la saison 2021, ils ont encore perdu au Missouri, cette fois au deuxième tour. Maintenant, Buffalo se retrouve dépassé par Joe Burrow et les Bengals dans la hiérarchie de l’Américaine.

Contrairement à il y a un an, quand Allen a rivalisé coup pour coup avec Patrick Mahomes, avant une défaite des Bills en prolongation, Buffalo a laissé les Bengals prendre une avance de 14-0 au premier quart. Par la suite, la formation n’a répondu que docilement.

Le match contre Cincinnati a révélé les faiblesses des Bills dont un front défensif épuisé par les blessures, de jeunes ailiers défensifs et une attaque misant trop sur Allen et Stefon Diggs.

« Je crois beaucoup en qui vous êtes au dernier match de la saison, je veux dire par là ce qu’on a vu sur le terrain. Et c’est ce qu’il faut régler. Donc évidemment, nous n’étions pas assez bons [dimanche] », a dit l’entraîneur Sean McDermott.

Les Bills ont peu de marge de manœuvre en lien au plafond salarial, et 21 joueurs pourraient accéder à l’autonomie sans restriction. Ce groupe comprend le secondeur intermédiaire Tremaine Edmunds, le demi de sûreté partant Jordan Poyer et le porteur de ballon Devin Singletary.

Singletary a été tellement stupéfait par le revers qu’il n’a pas pensé à son avenir.

« Pour être honnête, je ne pensais pas que la saison allait se terminer, alors je pensais que j’avais encore le temps d’y réfléchir », a mentionné le joueur de quatrième année.

Le joueur de ligne offensive Rodger Saffold a reconnu que les Bills ont été durement affectés au niveau des émotions cette saison.

Leur calendrier a été perturbé deux fois par des tempêtes hivernales, mais surtout, il y a eu l’arrêt cardiaque subi le 2 janvier par Damar Hamlin, qui a dû être réanimé sur le terrain.

« Nous n’avons pas pu reprendre notre souffle depuis la situation de Damar, et ça a vraiment pesé lourd sur beaucoup de personnes, a dit Saffold. C’était presque comme des sables mouvants : plus on luttait, plus on s’enfonçait. »

Dimanche, Hamlin avait assez repris la forme pour assister à la rencontre et visiter le vestiaire des siens.