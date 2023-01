PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Cowboys de Dallas ont coupé les ponts avec leur coordonnateur offensif Kellen Moore, après une autre élimination hâtive.

Schuyler Dixon Associated Press

L’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a mentionné dimanche soir que « la décision était mutuelle ». Moore avait encore une année de contrat à écouler. L’entraîneur des quarts, Doug Nussmeier, ne sera pas de retour non plus, alors que son contrat arrivait à échéance.

McCarthy a appelé les jeux pour la majorité de ses 12 saisons et plus comme entraîneur-chef avec les Packers de Green Bay et il pourrait reprendre ce rôle avec les Cowboys.

McCarthy a indiqué qu’il avait laissé Moore responsable des jeux lorsqu’il est devenu entraîneur-chef des Cowboys, en 2020, parce qu’il voulait avoir de la continuité pour le quart Dak Prescott.

Les Cowboys ont présenté l’une des meilleures attaques de la NFL lors de chacune des deux dernières saisons, mais ils ont également manqué de constance. Ils ont rapidement été éliminés lors des deux dernières campagnes.

Les deux interceptions de Prescott ont eu une incidence sur la défaite de 19-12 des Cowboys aux mains des 49ers de San Francisco, le week-end dernier.

En 2021, la saison des Cowboys s’était arrêtée à la suite d’une piètre performance de l’attaque dans un revers de 23-17 aux mains des 49ers.

La troupe de Dallas se retrouve actuellement sur une séquence de sept revers lors du deuxième tour éliminatoire, ce qui constitue la plus longue série d’insuccès depuis la fusion de 1970. Les Cowboys n’ont pas atteint la finale de l’Association Nationale depuis leur plus récent titre du Super Bowl, il y a 27 ans.