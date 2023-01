PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Des blessures aux quarts ont marqué la saison et les séries

(Santa Clara) Une saison remplie de blessures aux quarts a finalement rattrapé les 49ers lors du match pour le titre dans la NFC.

Josh Dubow Associated Press

Si San Francisco veut percer sous la direction de l’entraîneur Kyle Shanahan et mettre fin à une disette de près de 30 ans sans victoire au Super Bowl, il sera primordial de garder le joueur le plus important de l’équipe en bonne santé.

Les Niners sont arrivés à court d’un gain de retourner au grand match malgré la perte de Trey Lance dès la semaine 2 et de Jimmy Garoppolo en raison d’une fracture à un pied, lors de la semaine 13.

Mais la saison s’est terminée sans quart pouvant tenter de réelle passe dimanche, dans une défaite de 31-7 à Philadelphie.

« Ni l’un ni l’autre des quarts ne pouvait passer et ni l’un ni l’autre n’était vraiment disponible, a déclaré l’ailier rapproché George Kittle. Nos options étaient réduites à plus ou moins 15 jeux. Il y a des limites à ce que vous pouvez faire (dans un tel cas). »

Brock Purdy s’est blessée au coude durant la première possession, ce qui l’a rendu incapable de lancer le ballon à plus de cinq ou 10 verges.

On s’est tourné vers Josh Johnson, le quatrième quart-arrière. Les 49ers sont restés dans le match grâce à une solide défense et au porteur de ballon Christian McCaffrey avant que tout s’effondre – environ à partir du moment où Boston Scott a donné aux Eagles une avance de 20-7 grâce à une course de touché de 10 verges, à 16 secondes de la fin de la première demie.

Johnson a échappé une remise à la montée suivante et les Eagles en ont soutiré une percée payante de Jalen Hurts. Johnson a quitté dès la première montée du troisième quart, victime d’une commotion cérébrale.

Cela a laissé aux Niners le choix d’un Purdy très limité ou de jouer le reste du match en « wildcat », avec McCaffrey aux commandes. Ils ont opté pour Purdy, mais ils n’avaient plus de réelle chance de gagner.

Le match a vite dégénéré et des Niners qui étaient très confiants, forts de 12 victoires consécutives, ont dû rentrer chez eux bien déçus.

« Nous nous sentions vraiment bien à l’approche du match, a déclaré Shanahan. (Une fois le match entamé), les circonstances ont été dures. Nous aurions dû mieux faire certaines choses, mais je suis vraiment fier de notre équipe. »