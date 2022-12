Tyus Bowser (54) et Tyler Allgeier (25)

(Baltimore) Alors que l’entraîneur-chef John Harbaugh discutait de la victoire des Ravens de Baltimore aux dépens des Falcons d’Atlanta, une télévision à l’arrière de la salle présentait le match entre les Bengals de Cincinnati et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Noah Trister Associated Press

Quand les Bengals ont confirmé leur victoire, Harbaugh et ses Ravens se sont assurés d’une place en éliminatoires.

« Est-ce confirmé ?, a demandé Harbaugh avant d’en avoir la confirmation. Ça fait beaucoup de bien. Je félicite nos gars. D’assurer sa place en éliminatoires avec deux matchs à disputer, c’est remarquable. Ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent. »

Tyler Huntley a lancé une passe de touché en première demie et les Ravens ont battu les Falcons 17-9, dimanche.

Les Ravens (10-5) n’auront pas à s’inquiéter de répéter ce qui s’est produit lors de la dernière saison, quand le quart Lamar Jackson s’est blessé et que l’équipe a perdu ses six derniers matchs pour rater les éliminatoires.

La victoire des Bengals leur a cependant permis de garder une avance d’un match devant les Ravens au sommet de la section Nord de l’Association Américaine.

Les Ravens ont gagné pour une deuxième fois en trois matchs depuis la blessure au genou à Jackson.

Gus Edwards a amassé 99 verges au sol et J. K. Dobbins a ajouté 59 verges par la course pour les Ravens. Huntley a lancé une passe de touché de six verges à Demarcus Robinson, soit la première réception pour un majeur d’un receveur de l’équipe depuis la troisième semaine d’activités.

« C’était du bon football des Ravens, a souligné le demi inséré Mark Andrews. Chapeau à la défensive, qui a connu un très bon match. Quand les conditions sont froides comme aujourd’hui et que tu en ressors victorieux, c’est une belle victoire. »

Huntley a lui-même porté le ballon dans la zone des buts lors du converti de deux points qui a donné une avance de 14-0 aux Ravens. Leur défensive n’a alloué plus de 14 points qu’à une seule occasion depuis le début du mois de novembre.

Les Falcons (5-10), qui n’accusaient qu’un seul match de retard derrière les Buccaneers de Tampa Bay au sommet de la section Sud de l’Association Nationale, ont encaissé une quatrième défaite d’affilée. Ils sont maintenant éliminés.

Huntley a rejoint Sammy Watkins pour un gain de 40 verges et il a lancé une passe de 36 verges à Andrews lors de deux séquences offensives distinctes. Celles-ci se sont conclues par un placement pour donner les devants 6-0 aux Ravens.

Les Falcons ont roulé les dés en quatrième essai près du milieu du terrain et le quart Desmond Ridder a repéré Drake London pour un gain de 20 verges, mais il a échappé le ballon pour permettre aux Ravens de reprendre la possession.

« Je pensais avoir tout en mon possible pour sécuriser le ballon. J’ai placé mes deux mains sur le ballon, a déclaré London. Mais c’est Marlon Humphrey, un des meilleurs demis de coin de la NFL. Il a frappé le ballon. »

Les Ravens ont couru avec le ballon lors de 11 jeux consécutifs lors de la série offensive suivante, qui s’est terminée par la passe de touché de Huntley.

La formation de Baltimore a obtenu un peu d’aide vers la fin de la première demie. En premier essai à la porte des buts, Ridder a écopé une pénalité pour s’être volontairement débarrassé du ballon et les Falcons ont dû se contenter d’un placement.

Lors de la première possession de la deuxième demie, une pénalité au receveur Olamide Zaccheaus a annulé un touché de Cordarrelle Patterson et les Falcons ont encore dû tenter un placement.

En avance 17-6 au quatrième quart, la défensive des Ravens a fermé la porte aux Falcons lorsque quatre courses consécutives à l’intérieur de la ligne de cinq ont été freinées à court de la zone des buts.