Aidés par trois interceptions au 4e quart, les Packers battent les Dolphins

Le demi défensif Jaire Alexander savait que les membres de la ligue tertiaire des Packers de Green Bay devaient commencer à mieux jouer, dimanche contre les Dolphins de Miami, après que Jerry Gray, l’instructeur des demis défensifs — à leur grande surprise —, eut haussé le ton à leur endroit pendant la mi-temps.

« Ça nous a réveillés, c’est certain », a reconnu Alexander. « Il n’a pas l’habitude de crier, mais il a élevé la voix. Et vous voyez les résultats. Peut-être qu’il aurait dû nous crier dessus au début du match. »

Les efforts de Gray pour motiver ses joueurs ont fonctionné. Les Packers ont intercepté trois passes de Tua Tagovailoa au quatrième quart pour compléter leur remontée et signer un gain de 26-20.

La victoire a permis aux Packers de conserver leurs chances de participer aux éliminatoires dans l’Association nationale.

Les Packers ont provoqué quatre revirements, un sommet dans un match pour eux cette saison, incluant un ballon échappé qu’ils ont récupéré. Alexander a réussi l’une des interceptions, tôt au quatrième quart.

« C’est ainsi. Vous obtenez une interception, d’autres vont suivre », a affirmé le demi de coin Rasul Douglas, qui a réussi l’interception qui a scellé le sort des Dolphins.

Le vétéran quart Aaron Rodgers a accumulé 238 verges par la voie des airs et complété une passe de touché pour les Packers (7-8), vainqueurs de leurs trois dernières parties. Rodgers a vu l’une de ses passes être interceptée.

Après avoir subi une quatrième défaite consécutive, les Dolphins (8-7) ont maintenant besoin de deux victoires ou d’un gain à la Nouvelle-Angleterre, dimanche prochain, et d’une défaite des Jets de New York à Seattle, également la semaine prochaine, pour participer aux éliminatoires.

« Je n’avais pas anticipé ça », a déclaré Mike McDaniel, l’entraîneur-chef des Dolphins, en faisant allusion au résultat final.

« J’avais une très bonne sensation après la première demie. Je ne m’attendais pas à me retrouver ici dans cette situation. Je sais que l’équipe ressent la même chose. Ça vient vous chercher dans les tripes. »

Après avoir détenu une avance de 10 points, les Dolphins tiraient de l’arrière par six, avec la possibilité de reprendre l’avance pendant les deux dernières minutes du quatrième quart. Toutefois, Tagovailoa a été victime de sa troisième interception en autant de séries à l’attaque, ce qui a mis fin aux espoirs de remontée des Dolphins.

Le quart des Dolphins s’était fait intercepter l’une de ses passes avec environ six minutes à jouer, ce qui a aidé les Packers à réussir un placement et augmenter à six points leur avance.

Le botteur de précision Mason Crosby avait brisé l’égalité de 20-20 en faveur des Packers avec un placement, tôt au quatrième quart, après des revirements consécutifs des deux unités offensives.

Le joueur recrue Kader Kohou a d’abord volé une passe de Rodgers dirigée vers Allen Lazard. Toutefois, les Dolphins ont redonné le ballon aux Packers dès le jeu suivant lorsque Alexander s’est interposé avec succès devant une passe de Tagovailoa.

La défense des Dolphins a gardé l’équipe dans le match en limitant les Packers à seulement six points à la suite des revirements de l’attaque en deuxième demie.

Les Packers ont réussi à se rendre à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Dolphins en cinq occasions et ont été limités à deux touchés et trois placements.

« Ç’a n’a pas été joli, c’est certain », a déclaré l’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur. « Lorsque vous réussissez beaucoup de placements, c’est habituellement suffisant pour vous faire battre. »

A. J. Dillon a mené l’attaque terrestre des Packers avec 36 verges en 11 courses tandis que Lazard a accumulé 61 verges par la voie des airs grâce à cinq passes captées.

Dans la défaite, Tyreek Hill a capté quatre passes pour porter son total à 113 attrapés en 2022, un record d’équipe pour le plus grand nombre d’attrapés lors d’une même saison. La marque appartenait à Jarvis Landry. Jaylen Waddle a ajouté cinq attrapés pour des gains de 143 verges.

Toutefois, les Dolphins ont gâché ces belles statistiques avec des revirements. Raheem Mostert a commis un échappé en première demie, et les trois interceptions dont a été victime Tagovailoa représentent un sommet pour lui cette saison.

« C’est dur », a déclaré Tagovailoa. « Vous avez une opportunité de jouer le jour de Noël contre une équipe qui est vraiment bonne. Je me présente sur le terrain et n’offre pas ma meilleure performance pour notre équipe. »

Alanis Thames, Associated Press