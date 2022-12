PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Avec seulement deux matchs à faire à une saison à oublier, l’état-major des Broncos de Denver a décidé que c’en était assez. L’entraîneur-chef Nathaniel Hackett a été relevé de ses fonctions.

Il est de coutume que les équipes de la NFL attendent au premier lundi suivant la fin du calendrier régulier pour remercier leur entraîneur-chef. Or, Hackett n’a pas eu cette fleur. Le pilote des Broncos a été congédié au lendemain d’une autre défaite gênante des Broncos.

« Nous avons déterminé que prendre une nouvelle direction serait bénéfique pour l’équipe », a déclaré l’organisation par voie de communiqué lundi après-midi.

Les Broncos se sont inclinés 51 à 14 contre les Rams de Los Angeles, dimanche. Il s’agissait de leur onzième défaite en 15 matchs depuis le début de la saison. « Nous reconnaissons et apprécions l’historique gagnant de cette équipe, a indiqué l’état-major. Et nous comprenons que nous n’avons pas répondu à ses standards. Nos fans méritent mieux et je ne peux qu’admirer leur loyauté en cette période tumultueuse pour notre équipe. »

Vu de l’extérieur, Hackett semblait avoir perdu son vestiaire. Dimanche, comme c’est arrivé auparavant cette saison, il y a une altercation musclée entre les quarts-arrière et les joueurs de ligne offensive. Tout ne semble pas être au beau fixe à Denver, malgré l’arrivée du vétéran Russell Wilson en début de saison.

Avant de devenir l’entraîneur-chef des Broncos en début de saison, Hackett avait travaillé dans l’organisation des Buccaneers de Tampa Bay, des Bills de Buffalo, des Jaguars de Jacksonville et des Packers de Green Bay.