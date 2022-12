Le football de la NFL a pris d’assaut le week-end de Noël. Seule ligue où presque à présenter des matchs, la plupart d’entre eux étaient cruciaux pour une potentielle présence en éliminatoires. Certaines équipes se sont levées, d’autres se sont écroulées.

Les bons coups

Les Jaguars en mission

Trevor Lawrence est-il en train de devenir le quart que les Jaguars de Jacksonville pensaient repêcher au premier rang de l’encan 2021 ? Il n’a pas été un facteur si déterminant dans la victoire de 19 à 3 de son équipe face aux Jets, jeudi, mais sa tenue inspire confiance. Contre toute attente, les Jags pointent au sommet de leur division. Ils avaient mal commencé la saison avec deux victoires à leurs huit premiers matchs. Ils ont cependant remporté cinq de leurs sept derniers. Lawrence se cherche depuis son arrivée en Floride, mais le jeune prodige semble avoir trouvé ses aises. Tout tombe enfin à sa place.

Les Vikings reviennent en force

Les Vikings du Minnesota sont l’une des meilleures équipes de la NFL. Néanmoins, un nuage gris semble toujours se pointer au-dessus de leur tête. Comme si leur destin était déterminé d’avance. Toutefois, la grande différence avec l’édition actuelle des Vikings est sa capacité à toujours trouver le moyen de l’emporter. Après un retour de 33 points la semaine dernière face aux Colts d’Indianapolis, la troupe de Kirk Cousins a inscrit 17 points au quatrième quart pour vaincre les Giants de New York, samedi. La jambe du botteur Greg Joseph a fait la différence en fin de match grâce à un placement de 61 verges.

Les Cowboys se tiennent

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Dak Prescott (4) des Cowboys de Dallas

Tôt dans la saison, il aurait été facile de donner l’est de la Nationale aux Eagles de Philadelphie. L’équipe de Jalen Hurts était invaincue. Tandis que les Cowboys de Dallas devaient de débrouiller avec Cooper Rush, le deuxième quart-arrière de l’équipe. Toutefois, depuis le retour de Dak Prescott, les Cowboys sont fringants et inspirés. Même si on le répète chaque saison, cette année pourrait vraiment être la leur. Prescott a gagné sept de ses neuf derniers matchs. En l’emportant samedi contre les Eagles par la marque de 40 à 34, les Cowboys peuvent encore espérer terminer au sommet de la division. Cette victoire contre leurs rivaux pourrait être déterminante. Dallas peut remercier Ceedee Lamb. Le receveur éloigné a été splendide avec deux touchés.

Les mauvais coups

L’histoire se répète pour les Raiders

L’organisation des Raiders de Vegas a mis le paquet pour connaître du succès. Un nouveau stade, l’embauche de l’entraîneur-chef Josh McDaniels, un nouveau contrat de trois ans et 121,5 millions de dollars au quart-arrière Derek Carr et l’acquisition de Davante Adams, possiblement le receveur le plus complet de sa génération. Cependant, rien ne fonctionne. Ils se sont inclinés 13 à 10 devant les Steelers de Pittsburgh et le match s’est terminé avec la troisième interception du match lancée par Carr. Selon toute vraisemblance, Vegas ratera les éliminatoires. Carr n’aide pas sa cause et il est pertinent de se demander s’il est vraiment l’homme de la situation. Il s’agit d’une autre saison décevante pour les Raiders.

Wentz à la rescousse

L’entraîneur-chef des Commanders de Washington, Ron Rivera, avait publiquement critiqué ses quarts-arrière plus tôt cette saison. Pourtant, Taylor Heinicke avait somme toute bien répondu depuis la septième semaine. Il était cependant sur une séquence de trois matchs sans victoire. Avec une fiche de 7-6-1 avant leur affrontement contre les 49ers de San Francisco, samedi, l’espoir de participer aux éliminatoires était encore vivant. Sauf que Heinicke a été incapable de propulser les siens. Il n’a presque pas lancé le ballon et il a même été remplacé par Carson Wentz au quatrième quart. Washington peut tout de même compter sur d’excellentes munitions en attaque avec Terry McLaurin et Curtis Samuel. Les Commanders se sont inclinés et le débat entourant les quarts-arrière reprendra de plus belle cette semaine dans la capitale américaine.

PHOTO SERGIO ESTRADA, USA TODAY SPORTS Carson Wentz (11)

L’inconstance des Dolphins

Sur papier, les Dolphins de Miami ont un bon produit. Même s’ils conservent leur fiche positive malgré leur défaite de 26 à 20 aux mains des Packers de Green Bay, il y a matière à s’inquiéter. Tua Tagovailoa est nul doute un quart-arrière de premier plan. Il possède des qualités indéniables. Toutefois, dans cette ligue, la constance fait foi de tout. Le gaucher est malheureusement un quart de séquence et cette fâcheuse manie d’être complètement imprévisible est le talon d’Achille de cette équipe. Les Dolphins ont démarré l’année avec trois victoires. Ils ont enchaîné avec trois défaites. Suivi d’une séquence de cinq victoires. Puis le revers contre les Packers, à domicile, était leur quatrième consécutif. Tagovailoa a lancé trois interceptions lors de moments clés, dimanche après-midi, et il faudra repenser à cette rencontre si Miami rate le détail après la saison.