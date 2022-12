NFL

Les meneurs négligés

Les Bills de Buffalo, les Chiefs de Kansas City, les Eagles de Philadelphie, les 49ers de San Francisco. Ces équipes mènent leur division respective et viennent en haut de la liste des prétendants au titre des amateurs et des observateurs. Pourtant, les Bengals de Cincinnati et les Vikings du Minnesota, même s’ils sont oubliés, doivent faire partie de la discussion.