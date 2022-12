Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

Jerick McKinnon permet aux Chiefs de l’emporter

Jerick McKinnon a réussi une course de 26 verges pour un touché en prolongation et les Chiefs de Kansas City ont battu les Texans de Houston 30-24, dimanche.

Le majeur de McKinnon a permis à la troupe de Kansas City de gagner un septième titre consécutif de la section Ouest de l’Association Américaine.

Les Chiefs (11-3) ont eu le ballon en premier en prolongation, mais ils ont dû dégager. Le quart des Texans Davis Mills a ensuite échappé le ballon et l’objet a été récupéré à la ligne de 26 par Willie Gay.

Dès le jeu suivant, McKinnon, qui a aussi capté une passe de touché, n’a pas été plaqué lors de son parcours jusque dans la zone des buts.

Les Texans (1-12-1) ont créé l’égalité 24-24 grâce à un placement de 29 verges alors qu’il restait environ cinq minutes à écouler au quatrième quart. Les Chiefs ont eu l’occasion de l’emporter avant la prolongation, mais la tentative de placement de 51 verges de Harrison Butker a raté la cible.

Les Chiefs ont surmonté deux revirements et 102 verges en pénalités pour signer une septième victoire à leurs huit dernières sorties.

Mills a obtenu 121 verges aériennes et il a lancé deux passes de touché. Les Texans ont encaissé un neuvième revers d’affilée, soit leur plus longue séquence de défaites depuis 2013, quand ils avaient perdu 14 matchs de suite.

La séquence de titres des Chiefs a égalé les Rams pour la deuxième plus longue de l’histoire de la NFL (1973 à 1979). Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre détiennent la plus longue séquence avec 11 titres consécutifs de la section Est de l’Américaine, de 2009 à 2019.

Les Chiefs ont tiré de l’arrière pendant la majorité de la rencontre et ils accusaient un retard de cinq points tôt au quatrième quart. Patrick Mahomes a réussi une course de cinq verges pour un majeur et le converti de deux points a procuré une avance de 24-21 aux visiteurs.

Mahomes a lancé deux passes de touché et pour des gains aériens de 336 verges. Il est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la NFL à lancer au moins 35 passes de touché lors de quatre saisons ou plus. Il a rejoint Tom Brady (6), Aaron Rodgers (6), Drew Brees (4) et Peyton Manning (4).

Kristie Rieken, Associated Press