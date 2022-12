(Orchard Park) Ayant grandi à Houston et passé sa carrière universitaire en Alabama, le receveur des Dolphins de Miami Jaylen Waddle a reconnu n’avoir jamais pris part à un match où il neigeait.

John Wawrow Associated Press

Et la possibilité de le faire samedi soir, lorsque les Dolphins (8-5) se déplaceront pour affronter les Bills de Buffalo (10-3) dans une confrontation de la section Est de l’Association Américaine, est à peine perceptible pour le joueur qui en est à sa deuxième année dans la NFL. Surtout compte tenu de l’enjeu.

Lorsqu’il a été questionné à savoir s’il préparait des vêtements supplémentaires pour faire face aux prévisions de froid et de neige, Waddle a répondu : « Notre esprit compétitif. C’est ça. C’est ça que je vais apporter. »

Si l’on met de côté la distraction de la météo et la façon dont elle pourrait affecter deux équipes dont les joueurs viennent pour la plupart d’endroits chauds, Waddle se concentre davantage sur la tentative des Dolphins de décrocher une place en éliminatoires pour la première fois en six saisons et sur leurs chances de remporter le titre de section.

Les Dolphins ont l’occasion de balayer la série contre les Bills après une victoire 21-19 en septembre, et, tout aussi important, de mettre fin à une série de deux revers. Cette vilaine séquence les a fait tomber au sixième rang dans la course aux éliminatoires de l’Américaine.

Les Dolphins croiseront le fer avec un adversaire qui a remporté quatre rencontres consécutives, tout en faisant face à un ensemble de conditions météorologiques complètement différentes. Les Bills ont connu des ratés face à la chaleur de 32 degrés Celsius de la Floride lors de leur précédente confrontation.

« Oui, c’est un peu ironique ou je ne sais pas quel genre de mot peut décrire ça », a déclaré le quart des Bills Josh Allen à propos de ce qui pourrait être une différence de température de près de 35 degrés — sans compter l’indice de chaleur et le refroidissement éolien — entre les deux parties.

« C’est poétique, j’ose croire qu’on peut dire ça, a ajouté Allen. Jouer en décembre à Buffalo n’est pas la tâche la plus facile à accomplir. »

Les Bills sont beaucoup plus habitués au froid, affichant un dossier de 10-1, y compris en éliminatoires, lors des matchs à domicile joués après le 29 novembre depuis 2020. Les Bills ont une fiche de 7-2 dans leurs neuf derniers duels à domicile de décembre contre les Dolphins, sans compter une défaite de 16-3 dans la sortie dite à domicile de Buffalo jouée à l’intérieur à Toronto en 2008.

Les Bills, meneurs de l’Américaine, sont à une victoire d’une quatrième qualification consécutive pour les éliminatoires et ont la possibilité de remporter leur troisième titre de section consécutif. Buffalo voudra aussi se rattraper après la dernière rencontre entre les deux clubs, au cours de laquelle il a perdu une avance de 17-14 au troisième quart et s’est incliné malgré avoir dominé 497-212 pour les verges gagnées.