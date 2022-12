Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

Herbert et les Chargers défont Tagovailoa et les Dolphins 23-17

Justin Herbert a lancé pour des gains de 367 verges et un touché et la défense des Chargers de Los Angeles a pris le meilleur sur Tua Tagovailoa et les Dolphins de Miami au terme d’un gain de 23-17, dimanche.

Les Chargers (7-6) se sont mis en position pour décrocher la dernière place des éliminatoires de l’Association Américaine, devant les Jets de New York.

Herbert — le sixième choix au total du repêchage de 2020, un rang derrière Tagovailoa — a établi un record personnel en complétant 39 de ses 51 passes lors de son 21e match de 300 verges gagnées. Il est devenu le premier quart de la NFL à lancer pour 13 000 verges lors de ses trois premières saisons.

Tyreek Hill a marqué deux majeurs pour les Dolphins, dont l’un sur une improbable récupération d’un échappé de Jeff Wilson fils que Hill a porté sur 57 verges jusqu’à la zone des buts. Mais Tagovailoa a connu son pire match en tant que quart partant de la NFL, complétant 10 de ses 28 passes pour 145 verges aériennes et un touché alors que les Dolphins (8-5) ont perdu une deuxième partie consécutive.

Les Chargers ont limité les Dolpins à 219 verges malgré l’absence du demi de sûreté Derwin James, du demi de coin Bryce Callahan et du joueur de ligne Sebastian Joseph-Day, tous blessés.

Joe Reedy, Associated Press