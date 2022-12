(Glendale) Mac Jones a lancé pour des gains de 235 verges, Raekwon McMillan a retourné un échappé pour inscrire un touché crucial et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont venus de l’arrière pour défaire les Cardinals de l’Arizona 27-13, lundi.

David Brandt Associated Press

Les Cardinals ont perdu au passage les services du quart-arrière partant Kyler Murray lors du premier quart en raison d’une blessure à un genou qui semble sérieuse.

Les Patriots ont été menés 13-10 à la mi-temps, mais ont égalisé la marque dès le début du troisième quart grâce à un court placement. Les Patriots ont obtenu leur jeu décisif et une avance de 20-13 plus tard dans le troisième quart lorsque McMillan a récupéré un ballon perdu et l’a retourné sur 23 verges pour un touché.

Kyle Dugger a forcé la perte de ballon en le retirant des mains du receveur des Cardinals DeAndre Hopkins qui venait de capter une passe.

Les Patriots ont porté leur avantage à 27-13 au début du quatrième quart grâce à une course de trois verges de Pierre Strong fils, puis ils se sont appuyés sur leur défense pour remporter cette victoire dont ils avaient grand besoin.

Jones a complété 24 de ses 35 passes, mais l’une de celles-ci a été interceptée. Les Patriots (7-6) ont mis fin à une série de deux défaites pour rester dans la course aux éliminatoires de l’Association Américaine. Les Cardinals (4-9) ont perdu cinq de leurs six derniers matchs, dont les trois derniers.

Murray s’est blessé sur le troisième jeu du match, ce qui a immédiatement changé la physionomie de la soirée. Le quart, qui en est à sa quatrième saison dans la NFL, a sorti de la pochette et courait vers sa droite lorsqu’il a essayé de passer un joueur des Patriots. Il est toutefois tombé au sol et souffrait visiblement.

Les joueurs des deux équipes ont entouré l’ancien premier choix au total avant qu’il ne soit emmené hors du terrain avec une serviette sur la tête.

Colt McCoy, âgé de 36 ans, a prouvé qu’il était capable de remplacer Murray au cours des deux dernières saisons. Il a commencé le match de lundi avec une fiche de 3-2 lorsque Murray était blessé. Il a de nouveau opéré sa magie – du moins pendant un certain temps – en permettant aux Cardinals de prendre l’avance 13-10 à la mi-temps.