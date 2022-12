Le quart-arrière Brock Purdy ne devait jamais s’attendre à obtenir un départ en 2022. Avec les blessures de Trey Lance et de Jimmy Garoppolo, le dernier choix du dernier encan de la NFL aura la mission de maintenir son équipe au sommet de sa division.

La bonne nouvelle pour les 49ers de San Francisco, c’est que Purdy a bien paru en relève à Jimmy G, dimanche dernier contre les Dolphins de Miami. Il aura aussi le luxe d’être entouré par une brigade qui peut rêver au championnat. Il y a pire comme contexte.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a même donné un vote de confiance non négligeable à son quart-arrière recrue en levant le nez sur le vétéran Baker Mayfield, pourtant disponible au ballottage.

Issu de l’Université Iowa State, Purdy a reçu le surnom de Mr. Irrelevant (M. Insignifiant) après le repêchage, puisque son nom a été le 262e appelé. Malgré ce statut de négligé, il a offert une performance rassurante après la fracture au pied subie par Garoppolo au premier quart. Une blessure qui le tiendra à l’écart de sept à huit semaines.

Purdy a réussi 25 de ses 37 passes pour 210 verges et réussi deux passes de touché pour mener les siens à un gain de 33-17.

Purdy fera face à un défi de taille pour son premier départ en carrière. Il affrontera Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. La recrue aura au moins le privilège de pouvoir compter sur de bonnes munitions avec Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Aiyuk et George Kittle.

Le match de dimanche sera révélateur pour les 49ers. D’une part, parce qu’il s’agira d’un bon test pour savoir si, portée par l’inexpérience, la formation californienne pourra rivaliser avec les meilleures équipes du circuit une fois en éliminatoires.

D’autre part, car les Niners tenteront de protéger leur avance d’un match sur les Seahawks de Seattle au sommet de la division Ouest de la Nationale. L’équipe menée par l’épatant Geno Smith fera face, quant à elle, aux diminués Panthers de la Caroline.

En cette 14e semaine d’activité, les jeux sont loin d’être faits en vue des éliminatoires et plusieurs quarts seront jetés dans la gueule du loup avec la tâche ingrate de sauver la saison de leur formation respective.

La deuxième chance de Tyler Huntley

Comparativement à Purdy, Tyler Huntley a de l’expérience dans la NFL. Toutefois, l’échantillon fourni est peu concluant.

PHOTO PATRICK SEMANSKY, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Ravens de Baltimore Tyler Huntley devra remplacer Lamar Jackson pour quelques matchs.

Lamar Jackson s’est fait une entorse à un genou dans le dernier match des Ravens de Baltimore contre les Broncos de Denver et il devra s’absenter pendant quelques matchs.

Tyler Huntley a fait le nécessaire en relève, en offrant une courte victoire de 10-9 à son équipe. Cependant, les dirigeants des Ravens doivent croiser les doigts, toucher du bois et accrocher des chapelets sur leur corde à linge pour espérer que le quart de troisième année réponde mieux que l’an passé à la pression de remplacer Jackson.

En sept parties, il avait mené son équipe seulement deux fois à la victoire. Les Ravens sont en bonne position en vue des éliminatoires, mais ils se battent pour l’avantage du terrain.

Les Steelers de Pittsburgh, leurs prochains adversaires, sont en reconstruction, et certainement moins menaçants qu’à une certaine époque. L’instabilité et l’inconstance des Mark Andrews, Gus Edwards, Devin Duvernay et Kenyan Drake placent tout de même Huntley dans une position précaire. Avec les Bengals de Cincinnati qui soufflent dans le cou des Ravens, la suite sera intéressante et imprévisible.

L’énigme Mike White

Zach Wilson est toujours dans les mauvaises grâces de son entraîneur Robert Saleh. Ce qui signifie que Mike White héritera d’un troisième départ consécutif pour les Jets de New York, dimanche, contre les Bills. Buffalo pourrait cependant être privé de bons éléments en défense, une facette du jeu fragile pour la meilleure équipe de l’Américaine au cours des dernières semaines.

PHOTO MATT KROHN, USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des Jets de New York Mike White héritera d’un troisième départ consécutif, dimanche, contre les Bills à Buffalo.

Ce qui est fascinant dans le cas de White, c’est que même si personne ne l’avait vu venir, comme l’album de Noël d’Alicia Keys, il fait le travail. Il a gagné son premier match contre les Bears de Chicago et a perdu son deuxième contre les Vikings du Minnesota, même si ça s’est joué à très peu de choses. Il lui suffit de trouver une connexion avec ses receveurs et d’être un peu plus efficace dans la zone payante et les Jets auraient le droit d’y croire.

La formation new-yorkaise occupe la dernière place donnant accès aux éliminatoires avec une fiche de 9-3.

Si White devient la solution chez les Jets, il faudra se demander ce qu’il adviendra de Wilson, deuxième choix de l’encan 2021. Deviendra-t-il le prochain Sam Darnold ou Mitchell Trubisky ?

Seul Mike White a la réponse.