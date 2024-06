(Charlotte) Les Panthers de la Caroline et la ville de Charlotte ont présenté une entente de partenariat public-privé de 800 millions US afin de rénover le stade Bank of America et conserver l’équipe dans son marché actuel pour les 20 prochaines années.

Steve Reed Associated Press

Les rénovations comprendraient un investissement fixe de 650 millions de la Ville ainsi que 150 millions supplémentaires du propriétaire des Panthers, David Tepper.

Tepper a déjà investi plus de 117 millions dans le stade avant juin, et il paierait également 421 millions supplémentaires afin de couvrir d’éventuels dépassements de coûts lors des rénovations pendant la durée de l’accord, a indiqué l’équipe lundi par voie de communiqué.

L’investissement de la Ville ne nécessitera pas de hausse de taxe ni de nouvelle taxe.

Le conseil municipal de Charlotte doit se réunir d’ici quelques semaines pour discuter du projet de rénovation du stade Bank of America.

Le stade Bank of America a officiellement ouvert ses portes en 1996.

Parmi les améliorations qui seraient apportées au stade se trouvent l’installation de nouveaux tableaux indicateurs et d’un système de son à la fine pointe, de nouvelles infrastructures modernes, des coursives plus attrayantes, des terrasses dotées d’une vue panoramique sur la ville ainsi que des espaces extérieurs favorisant la tenue de festivals et autres évènements.

Ce stade est également le domicile du Charlotte FC, en Major League Soccer, et présente régulièrement des matchs de football universitaire américain et des concerts.