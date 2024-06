PHOTO IRWIN THOMPSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) L’ancienne star des Dallas Cowboys, Larry Allen, est mort subitement à l’âge de 52 ans alors qu’il passait des vacances au Mexique, a annoncé lundi la franchise de football américain (NFL) lundi.

Joueur au physique imposant (1,91 m pour 147 kg), Allen fut l’un des artisans de la dernière victoire des Cowboys dans le Super Bowl, en 1996. Au total, il a disputé douze saisons avec Dallas (1994-2005) avant son transfert chez les 49ers de San Francisco (2006-2007), où il a pris sa retraite sportive.

Allen, écrit la franchise texane dans un communiqué, était « l’un des joueurs de ligne offensive les plus respectés et les plus accomplis à avoir jamais joué en NFL ».

Allen avait été intronisé au Hall of Fame (Temple de la Renommée) de la NFL dès sa première nomination en 2013, et a régulièrement figuré dans les équipes de la décennie dans les années 1990 et 2000.

« La NFL regorge d’athlètes talentueux, mais seuls quelques rares athlètes ont combiné la taille, la force brute, la vitesse et l’agilité de Larry Allen », a salué le président du Hall of Fame Jim Porter via un communiqué.