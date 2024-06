Myles Brooks et Smoke Monday rabattent le joueur du Rouge et Noir Justin Hardy.

Les Alouettes de Montréal disputaient vendredi soir leur deuxième et dernier match préparatoire en vue de la saison qui s’amorcera jeudi à Winnipeg. Même si 31 partants étaient à l’écart de la formation, certains constats s’imposent. Voici cinq observations à la suite de cette défaite de 19-13 contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Le génie de Noel Thorpe

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Vincent Delisle et Darion McKenzie arrêtent Ryan McDaniel.

Nous avons évoqué en long et en large le succès des différents acteurs qui ont fait de la saison 2023 un véritable conte de fées. Malgré tout, le travail colossal du coordonnateur défensif Noel Thorpe peine à être reconnu à sa juste valeur. Dans ce match préparatoire, les Alouettes avaient envoyé sur le terrain leur équipe B, voire C. Or, le Rouge et Noir misait sur ses joueurs partants. Et l’attaque ottavienne a été anémique. Thorpe a été en mesure de diriger une brigade secondaire capable de faire mal paraître une formation régulière. Ottawa n’a inscrit aucun touché offensif. Darnell Sankey, Shawn Lemon et Marc-Antoine Dequoy n’ont même pas foulé le terrain.

Qui est James Morgan ?

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE James Morgan tente une passe.

Même si Caleb Evans a amorcé le match, James Morgan a pris la majorité des répétitions. Il s’est amené au début du deuxième quart et il est resté jusqu’à la fin. Morgan s’est entendu avec les Alouettes à la mi-janvier, mais cette signature était passée sous le radar. Or, il y a quelques années, le pivot de 27 ans caressait encore l’espoir de jouer dans la NFL. Morgan avait été le septième quart-arrière repêché lors de l’encan de 2020. Les Jets de New York l’avaient sélectionné en quatrième ronde. Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, Jordan Love, Jalen Hurts l’avaient devancé. Sans tout casser, il a quand même bien fait à son premier match avec les Als, avec 15 passes complétées en 22 tentatives, pour 146 verges.

Charleston Rambo, la suite

Les habitués de ces pages savent sans doute combien le camp du flamboyant receveur Charleston Rambo est impressionnant. Fraîchement débarqué de l’Université de Miami après des essais dans deux organisations de la NFL, Rambo a une fois de plus été le joueur offensif le plus visible et le plus remarqué de la soirée. Il a été le receveur le plus visé. Même s’il a capté seulement trois des sept passes dirigées vers lui, chacun de ses attrapés complétés était spectaculaire et crucial au moment de le réaliser. Il y a un peu de Calvin Johnson et de Julio Jones dans le style de jeu du joueur de 24 ans.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Charleston Rambo, bien surveillé, n’est pas en mesure de réaliser l’attrapé.

L’autre porteur de ballon

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Walter Fletcher (25) plaqué lors du match contre les Argonauts de Toronto, la semaine dernière

Les Alouettes de Montréal ont un champ arrière bien garni avec Walter Fletcher, Jeshrun Antwi et Sean Thomas Erlington. Le premier nommé devrait être le partant lors du match inaugural. Néanmoins, l’arrivée et la tenue de Stevie Scott III pourraient chambouler les plans à moyen terme. L’Américain de 24 ans s’est joint aux Alouettes en février, à la suite d’essais infructueux chez les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Broncos de Denver et les Cardinals de l’Arizona dans la NFL. Similaire à William Stanback dans sa manière de jouer et de mener ses courses, il a couru neuf fois pour 61 verges contre Ottawa.

Autre soirée occupée pour Cantin-Arku

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière James Morgan tente de passer la ligne défensive du Rouge et Noir.

Geoffrey Cantin-Arku avait été de tous les combats lors du premier match préparatoire de l’équipe, la semaine dernière, contre les Argonauts de Toronto. Il a été un peu moins spectaculaire dans son deuxième match dans l’uniforme tricolore, mais il a tout de même affiché un bon rendement. Un secondeur n’a pas besoin d’être le plus visible pour jouer avec efficacité. Il doit avoir le nez dans le trafic. Le Québécois a assuré une présence constante dans les tranchées en plus d’exercer une pression régulière sur le quart adverse. Le premier choix des Alouettes lors du dernier repêchage a terminé la rencontre avec quatre plaqués, deuxième joueur de l’équipe à ce chapitre.