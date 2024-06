(Dallas) Larry Allen, l’un des plus grands joueurs de ligne offensive de la NFL pendant sa carrière de 12 saisons passées essentiellement avec les Cowboys de Dallas, est décédé subitement à l’âge de 52 ans.

Schuyler Dixon Associated Press

Allen a rendu l’âme dimanche, alors qu’il était en vacances avec ses proches au Mexique, ont précisé les Cowboys.

L’Américain, qui a été élu six fois sur l’équipe d’étoiles de la NFL et qui a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 2013, n’a jamais été très loquace, préférant laisser parler son jeu.

« Larry, qui était connu pour son athlétisme et sa force incroyable, était l’un des joueurs de ligne offensive les plus respectés et les plus accomplis à avoir joué dans la NFL, ont déclaré les Cowboys lundi. Sa polyvalence et sa fiabilité ont également été des éléments marquants de sa carrière. Grâce à cela, il fut le modèle à suivre pour de nombreux autres joueurs, définissant ce que signifiait être un grand coéquipier, compétiteur et gagnant. »

L’ex-joueur de l’Université Sonoma State, qui fut sélectionné au deuxième tour du repêchage par les Cowboys à l’encan de 1994 –– l’année qui a précédé la dernière des cinq conquêtes du Super Bowl du club texan – est déjà parvenu à soulever 700 livres au développé couché sous le regard de ses coéquipiers, qui l’ont ensuite félicité.

Allen était suffisamment craint parmi ses pairs que même la légendaire peste des Vikings du Minnesota, John Randle, préférait se taire lorsqu’il affrontait les Cowboys, afin d’éviter de provoquer la colère d’Allen.

« Il ne disait jamais rien, a dit Nate Newton, l’un des mentors d’Allen sur la ligne offensive des Cowboys, lorsque l’Associated Press l’a rencontré en vue de son intronisation au Temple de la renommée il y a 11 ans. Parfois, on l’entendait lancer un blasphème ou s’esclaffer avec son rire vraiment particulier. »

Allen a été intronisé au Temple de la renommée un an après le décès de sa mère, sachant que sa présence l’aurait aidé à livrer son discours à l’issue d’une carrière marquée par sa discrétion.

Les Cowboys venaient de gagner deux championnats consécutifs lorsqu’ils ont sélectionné Allen. Il était entouré de joueurs de ligne étoiles, mais n’a pas mis beaucoup de temps à se faire remarquer. Il a éventuellement été nommé 11 fois au Pro Bowl.