Tour d’Italie La neige sème le chaos entre coureurs et organisateurs

(Livigno) « On fait l’étape si eux la font en cabriolet » : amputée par la neige, la 16e étape du Tour d’Italie a donné lieu à un nouveau bras de fer entre coureurs menaçant de faire grève et organisateurs qui veulent maintenir la course coûte que coûte.