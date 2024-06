Primoz Roglic célèbre son triomphe flanqué de Matteo Jorgenson et Derek Gee.

(Thônes) Le cycliste canadien Derek Gee a célébré son premier podium au classement général d’une épreuve du WorldTour, dimanche, en terminant troisième du Critérium du Dauphiné.

Le Slovène Primoz Roglic, l’un des favoris en prévision du Tour de France, a remporté cette course de huit jours avec huit secondes d’avance sur l’Américain Matteo Jorgenson et 28 secondes sur Gee.

Le Critérium du Dauphiné est considéré comme une course-clé de préparation avant le Tour de France.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Derek Gee (en bleu) derrière Matteo Jorgenson

Onze coureurs ont remporté cette compétition et le Tour de France la même année, le dernier en date étant le Danois Jonas Vingegaard en 2023.

Gee a remercié ses coéquipiers d’Israel-Premier Tech pour leur soutien lors d’une finale éprouvante qui comprenait 3640 mètres de dénivelé et une ascension finale de 9,4 kilomètres.

« Je suis vraiment heureux d’avoir pu faire cela parce que les gars m’ont tout donné », a déclaré un Gee épuisé après la course. « Je suis vraiment heureux d’avoir pu terminer cette course. »

L’Espagnol Carlos Rodríguez a remporté la dernière étape de 160,6 kilomètres, qui a commencé à Thieres et s’est terminée au Plateau des Glieres, avec Jorgenson deuxième et Gee troisième. Roglic a terminé sixième.

Gee, 26 ans, originaire d’Ottawa, faisait partie d’un petit groupe de tête, mais il a éventuellement été lâché par Rodriguez et Jorgenson.

Le Québécois Hugo Houle, un porte-couleurs d’Israel-Premier Tech, a terminé 64e au classement général.

Gee, qui a abordé l’étape finale de dimanche en troisième position au classement général, a également terminé quatrième dans le classement aux points et sixième dans la catégorie des grimpeurs.

Gee avait fait tourner les têtes l’année dernière pour sa première course du Grand Tour, terminant quatre fois deuxième et deux fois quatrième au Giro d’Italie.

Il s’est classé 22e au classement général final et a été devancé par l’Italien Jonathan Milan dans la course aux points et par le Français Thibaut Pinot dans le classement du roi de la montagne.

Le Canadien avait également été honoré en tant que « coureur super combatif » du Giro.