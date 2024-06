Le Canadien Derek Gee poursuit sa lancée au Critérium du Dauphiné. Le coéquipier de Hugo Houle chez Israel – Premier Tech a conclu la sixième étape en force vendredi en terminant quatrième au sommet du collet d’Allevard.

Sportcom

Le Slovène Primoz Roglic, impliqué dans la chute massive qui a forcé l’interruption de la cinquième étape la veille, a été le premier à franchir l’arrivée vendredi. Le coureur de la formation BORA hansgrohe a eu droit à l’aide de son coéquipier Aleksandr Vlasov afin de devancer l’Italien Giulio Ciccone de 8 secondes en fin de course. Vlasov a suivi au troisième rang, à 11 secondes du vainqueur, qui s’empare aussi du maillot de meneur.

Le parcours de 174,1 km a été la première course d’une série de trois étapes en montagne qui bouclera ce 76e Critérium du Dauphiné. En plus de la côte de la Côte-Saint-André et du col du Granier, les coureurs ont eu droit à la montée du Collet d’Allevard en conclusion de l’étape. C’est dans cette montée de 11,2 km à 8,4 % que Derek Gee a accéléré, à un peu moins de 3 kilomètres de l’arrivée.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Primoz Roglic

Le vainqueur de la troisième étape n’a pas été en mesure de suivre l’attaque de Roglic et de Vlasov dans le dernier kilomètre. Il a franchi l’arrivée 13 secondes derrière le gagnant.

« Je n’ai jamais été dans cette position avant. Regarder autour de moi et voir que je suis entouré de ces cyclistes, dans un petit groupe, c’est assez surréel ! Je n’ai pas réussi à répondre à toutes les attaques, mais je suis content d’avoir pu en donner un peu plus à la fin » a mentionné le Canadien dans un communiqué de son équipe. Il conserve sa quatrième place au classement général provisoire, à seulement trois secondes du podium.

Le Belge Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) n’a pu maintenir le rythme de Gee et des autres meneurs dans l’ascension finale. Il s’est classé huitième (+42 secondes) et a cédé le maillot jaune à Primoz Roglic.

Membre de l’échappée du jour, Mason Hollyman a été le premier cycliste d’Israel – Premier Tech à s’illustrer vendredi. Le Britannique a toutefois chuté dans le col du Granier avant de reprendre la route au sein du peloton. De son côté, Hugo Houle a fini 74e (+13 minutes 43 secondes) et occupe désormais le 82e rang au cumulatif.

La septième étape débutera à Albertville samedi et aura lieu sur 155,3 kilomètres. Elle comportera quatre montées catégorisées dont celle de la station Samoëns 1600, à l’arrivée.