(Montréal) L’avance de l’échappée s’élevait à plus de 4 minutes lorsque Mason Hollyman et Hugo Houle ont aidé à orchestrer la remontée du peloton à la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Les deux coureurs de l’équipe Israel – Premier Tech ont ainsi permis à leur coéquipier Dylan Teuns de lutter pour la victoire au sprint au sommet du col de la Loge.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Des représentants des formations Israel – Premier Tech, BORA hansgrohe et Groupama-FDJ ont mené la charge sur plusieurs kilomètres lundi jusque dans la Côte de Saint-Georges-en-Couzan, à environ 20 kilomètres de l’arrivée.

« On a été un peu surpris de voir que peu d’équipes voulaient rouler et l’écart est monté rapidement avec l’échappée. J’ai dû mettre beaucoup d’efforts pour la rattraper. Avec l’aide d’autres coureurs, on a pris les choses en main », a mentionné Hugo Houle à Sportcom.

Le travail a continué dans le col de la Croix Ladret, avant-dernière montée de ce parcours de 142 kilomètres. Il restait moins de 9 kilomètres à parcourir et le Français Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) tentait de tenir le coup dans un ultime effort.

Dernier survivant de l’échappée de cinq coureurs, formée aussitôt le départ donné, Armirail a été repris à seulement 200 mètres de l’arrivée. Au même moment, le Danois Magnus Cort (Uno-X Mobility), a surgi de la brume en pleine accélération. Il a devancé le Slovène Primoz Roglic (BORA – hansgrohe) et l’Américain Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) au fil d’arrivée.

Comme le voulaient Houle et Hollyman, leur coéquipier Dylan Teuns a pu prendre part au sprint final, terminant au sixième rang de cette deuxième étape. Le Canadien Derek Gee, aussi membre d’Israel – Premier Tech, s’est classé 20e dans le même temps que le vainqueur.

« On voulait reprendre l’échappée, ce qui a fonctionné, mais malheureusement, on n’a pas réussi à aller chercher le résultat espéré à la toute fin », a mentionné Houle, 142e du jour, satisfait de son effort et qui a rallié l’arrivée avec près de 15 minutes de retard.

« Je me sentais très bien, j’avais beaucoup de puissance et c’est satisfaisant en ce début de Dauphiné », a poursuivi celui qui souhaite confirmer sa sélection pour un sixième Tour de France d’affilée.

Une liste de douze cyclistes sera réduite à huit chez Israel – Premier Tech au terme du Critérium du Dauphiné et du Tour de Suisse qui débutera ce dimanche.

« C’est toujours un moment-clé de la saison. Chaque année, c’est la même histoire. Les deux courses servent un peu de sélection finale pour l’équipe et c’est une très belle préparation », a précisé Hugo Houle. Il s’attend à des étapes éprouvantes au cours des prochains jours.

« Je reste concentré et je fais le travail demandé par l’équipe, comme aujourd’hui. Souvent, c’est une bonne façon d’être récompensé ! Ça démontre que la forme est là et que je suis capable d’avoir un impact sur la course. »

Grâce à cette victoire, Magnus Cort occupe maintenant la tête du classement général provisoire devant Roglic (+4 secondes) et Jorgensen (+6 secondes). Derek Gee occupe le sixième rang (+10 secondes) et est le mieux classé de la formation Israel – Premier Tech.

La troisième étape du 76e Critérium du Dauphiné sera disputée sur 181,7 kilomètres mardi, entre Celles-sur-Durolle et Les Estables.