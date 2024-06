(Montréal) L’Ottavien Derek Gee (Israel – Premier Tech) a vaillamment défendu son maillot jaune et bleu de meneur à la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre individuel de 34,4 kilomètres entre Saint-Germain–Laval et Neulise, mercredi, en France. Le coéquipier d’Hugo Houle a toutefois dû céder sa tunique au vainqueur du jour, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), champion du monde en titre de la spécialité.

Gee, vainqueur de l’étape de mardi, s’est classé sixième, à 1 minute 24 secondes du Belge. Houle a pris le 70e rang (+4 min 46,58 s), lui qui avait fait le choix de s’économiser pour la suite de la semaine.

« Même si je l’avais fait à fond, je ne pense pas que j’aurais fait une (bonne) place, alors j’ai préféré rester conservateur pour passer à l’offensive demain (jeudi) si une occasion se présente », a reconnu le cycliste originaire de Sainte-Perpétue.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ISRAEL-PREMIER TECH Hugo Houle

« Demain, il faudra être attentifs. Si jamais les équipes de sprinters décident d’être actives dans les mouvements, il faudra se méfier de Lidl – Trek et voir dans quelle direction ça va aller. »

Après l’étape jeudi, 167 kilomètres entre Amplepuis et Saint-Priest, les trois dernières seront disputées en haute montagne.

L’équipe des Canadiens a animé la course et la victoire d’étape et le maillot jaune de Gee a donné un souffle positif à l’ensemble des troupes. Au classement général, Gee est désormais quatrième, à 1 minute 11 secondes d’Evenepoel, qui détient une avance de 33 secondes sur le Slovène Primoz Roglic (BORA-hansgrohe). Houle est 97e (+20 min 42 s).

« Encore aujourd’hui, Derek a fait une performance exceptionnelle. On garde le bon momentum que nous avons depuis le début. […] On va assurément continuer à le soutenir et avec la forme qu’il a présentement, il est motivé à faire une belle place au classement général », a poursuivi Houle, ajoutant que sur le plan personnel, il sent que sa forme monte progressivement.

« À date, je suis là où il faut, alors je suis encouragé pour la suite. »