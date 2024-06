Victorieux pour une deuxième journée de suite, le Slovène Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a accentué son avance au sommet du classement provisoire du Critérium du Dauphiné. Son dauphin Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) n’a pu demeurer avec le groupe de tête dans la dernière ascension du parcours de 155 kilomètres, samedi, entre Albertville et la station savoyarde Samoëns 1600.

Mathieu Laberge Sportcom

La déconvenue d’Evenepoel, maintenant sixième, a profité au Canadien Derek Gee (Israel – Premier Tech), cinquième (+2 secondes) samedi et désormais troisième au général, à 1 minute 13 secondes de Roglic et à 11 secondes de Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike), deuxième.

« Il fait un super Dauphiné ! Il reste demain et on demeure concentrés, mais aujourd’hui (samedi), il a montré encore une fois qu’il avait le niveau ! Demain, ce sera assurément le même scénario. On espère qu’il sera capable de consolider sa place, alors on mobilise l’équipe autour de lui », a déclaré son coéquipier Hugo Houle, en entrevue à Sportcom, 90e à franchir la ligne à 27 minutes du Slovène.

L’ancien pistard a confirmé ces propos dans les médias sociaux de sa formation.

« Les gars ont été incroyables ! Ils ont veillé sur moi pendant toute la journée afin de me placer dans la meilleure position possible et je suis fier d’être resté avec le groupe de tête », a soutenu Gee.

Seul en tête pendant près de 50 kilomètres, Marc Soler (UAE Team Emirates) a vu son avance 4 minutes 15 secondes au début de la dernière ascension fondre comme neige au soleil. Pendant que l’Espagnol roulait les épaules et que son coup de pédale était moins rapide, derrière, le travail de sape d’Alexander Vlasov, coéquipier de Rogic, a fait toute la différence pour rattraper le fugitif à 2 kilomètres de la ligne

Le travail de Vlasov a aussi porté un dur coup à Remco Evenepoel, deuxième au général au début de l’étape. L’ancien champion du monde sur route s’est fait décrocher du groupe des favoris à un peu plus de 6 kilomètres du sommet et le directeur sportif d’Israel – Premier Tech a avisé Derek Gee dans l’oreillette que la porte du podium final de dimanche venait de s’ouvrir pour lui s’il demeurait avec le groupe du maillot jaune et bleu.

Houle a principalement joué son rôle d’équipier en première moitié de course.

« Je contrôlais surtout le départ où j’ai mis pas mal d’énergie pour nous assurer qu’il n’y ait pas d’échappées dangereuses. Ensuite, je suis resté avec les gars presque jusqu’à l’avant-dernière montée où j’ai été distancé au sommet. Après, ils étaient encore quatre coéquipiers avec lui. C’est une bonne journée pour nous, l’équipe marche bien et tout le monde est motivé. La vibe est positive ! »

Une dernière étape attend les coureurs dimanche : 160 kilomètres, départ à Thones et arrivée au sommet au Plateau des Glières.

Guillaume Boivin en tête de course

Pendant ce temps, en Belgique, à la course d’un jour À travers le Hageland (1 ·Pro), en Belgique, Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) a été le 13e à franchir la ligner d’arrivée, à 35 secondes du gagnant, le Belge Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck).

L’ancien champion canadien a fait partie du groupe de tête et il a même animé la course avec une échappée en solo avec environ 35 kilomètres pour ensuite être repris par le groupe.