Où en sont les favoris du Tour de France ?

(Paris) Tadej Pogacar impérial au Giro, Remco Evenepoel et Primoz Roglic qui s’apprêtent à faire leur retour en course et Jonas Vingegaard toujours dans l’incertitude : état des lieux des favoris du Tour de France, à quatre semaines du départ le 29 juin à Florence.