(Rome) Tadej Pogacar a remporté le Giro d’Italia avec la plus grande marge de victoire en près de six décennies, dimanche.

Il a ainsi obtenu un troisième titre majeur, après deux victoires au Tour de France.

Pogacar, sur un vélo rose et portant un maillot, un short et un casque roses, a conclu en sécurité dans le peloton, pour conclure une dernière étape largement cérémonielle.

La course d’une durée de trois semaines prenait fin à Rome.

Pogacar a terminé neuf minutes et 56 secondes devant Daniel Martinez.

Tadej Pogacar a soulevé son vélo pour souligner sa victoire avec ses coéquipiers.

Geraint Thomas a terminé troisième, à 10:24.

La dernière fois où il y a eu une plus grande marge de victoire au Giro, c’était en 1965 (Vittorio Adorni s’est imposé par 11:26).

Pogacar, un Slovène de Team Emirates, a remporté six étapes de la course, le plus grand nombre depuis Eddy Merckx avec six lui aussi, en 1973.

Pogacar va tenter de remporter son troisième titre à la Grande boucle.

La plus renommée des courses cyclistes débutera le 29 juin, en Italie.

Pogacar tentera de devenir le premier coureur à remporter le Giro et le Tour la même année depuis 1998 (Marco Pantani).

Le Belge Tim Merlier a remporté la dernière étape au sprint devant Jonathan Milan, près du Colisée. Il s’agit de la quatrième victoire en carrière de Merlier sur le Giro et de la troisième cette année.

Tim Merlier

Milan, sprinter italien qui a remporté trois étapes de la course, a eu un problème mécanique et a dû changer de vélo au début du dernier tour. Il a rattrapé le peloton principal et a failli décrocher une autre victoire d’étape.

La dernière étape de 125 kilomètres, essentiellement sur le plat, s’est terminée par un circuit à travers le centre de la capitale.

Ce tracé a été complété huit fois, passant par les thermes de Caracalla, le Forum romain, le Tibre et le Cirque Maxime avant l’arrivée sur des pavés, près de l’Arc de Constantin.

Pogacar a eu un impact immédiat à sa première participation au Giro.

Il a terminé deuxième de la première étape à Turin et a gagné du temps sur presque tous ses concurrents directs.

Il s’est emparé du maillot rose de leader en gagnant la deuxième tranche, puis il a augmenté son avance jour après jour.

Pogacar a remporté le Tour de France en 2020 et 2021.

Il a fini deuxième en 2022 et 2023, à chaque fois derrière Jonas Vingegaard.

Vingegaard espère défendre son titre du Tour malgré une chute en avril, ce qui lui a causé plusieurs côtes cassées et un poumon effondré.