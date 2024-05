(Paris) Le cycliste colombien Miguel Angel Lopez, troisième du Giro et de la Vuelta en 2018, a écopé d’une suspension de quatre ans pour « violation des règles antidopage », a annoncé mercredi l’Union cycliste internationale (UCI).

Agence France-Presse

Le Tribunal Antidopage de l’UCI a reconnu le Colombien de 30 ans coupable d’une violation des règles antidopage « pour usage et possession d’une substance interdite (ménotropine), de façon concomitante au Giro d’Italia 2022, et lui a imposé une période de suspension de quatre ans », a indiqué l’instance dans un communiqué.

« Conformément au Code mondial antidopage et au Règlement Antidopage de l’UCI, la période de suspension a débuté le 25 juillet 2023 et restera en vigueur jusqu’au 24 juillet 2027 », a ajouté l’UCI qui avait suspendu le coureur à titre provisoire en juillet 2023.

Substance interdite, la ménotropine est une hormone qui stimule les organes de la reproduction et a des effets analogues aux hormones de croissance.

En décembre 2022, Angel Lopez, surnommé « Superman », avait été licencié par son équipe Astana, qui expliquait avoir « découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable » entre le médecin Marcos Maynar et le grimpeur colombien.

Le Colombien, vainqueur du Tour de Suisse en 2016 et du Tour de Catalogne en 2019, avait déploré une « rupture abusive et injustifiée », niant « toute allégation pouvant salir son nom et son honneur de coureur professionnel ».

Vainqueur en 2020 de l’étape du col de la Loze sur le Tour de France, Lopez avait déjà été provisoirement suspendu une semaine par son équipe après avoir été arrêté à l’aéroport de Madrid le 22 juillet 2022.

Il avait ensuite été réintégré dans l’équipe en raison de « l’absence d’éléments trouvés par les autorités espagnoles ou l’Union cycliste internationale (UCI) », avait indiqué Astana.

Début 2023, Miguel Angel Lopez avait rejoint l’équipe colombienne de troisième division Team Medellin-EPM, avec laquelle il a gagné notamment le Tour de San Juan en Argentine et le Tour de Colombie, avant d’être suspendu provisoirement par l’UCI.