Comme ses compatriotes canadiens, le cycliste Hugo Houle ne s’est pas facilité la vie pour une sélection pour les JO de Paris.

Hugo Houle en est conscient : il ne s’est pas aidé avec des performances inférieures à ses standards durant le processus de sélection pour les Jeux olympiques de Paris, qui se termine vendredi selon la date-butoir pour la route fixée par Cyclisme Canada.

« Si j’avais mis un pied devant l’autre un peu au printemps, ça n’aurait pas été compliqué, a constaté le cycliste de 33 ans, jeudi. Mais je n’ai pas été à mon niveau. Là-dessus, il n’y a rien à dire. »

Le représentant d’Israel-Premier Tech n’a pas accompli grand-chose durant les classiques flandriennes, là où il souhaitait marquer des points. Le 31 mars, il s’est cogné la tête sur une chute au Tour des Flandres, ce qui lui a occasionné des symptômes de commotion cérébrale quelques jours plus tard. Par mesure de prudence, il a donc annulé sa participation à Paris-Roubaix.

Il n’a couru que deux fois depuis, terminant 25e à la Femenne Ardennes Classic, où ses collègues Riley Sheehan (4e) et Hugo Hofstetter (6e) ont intégré le top 10, et 71e à Eschborn-Francfort. « Il y avait une bosse d’une quinzaine de minutes au milieu. Il faisait chaud et ç’a explosé. Je n’étais pas dans une bonne journée. »

Cette épreuve allemande du WorldTour a marqué le retour en forme de son coéquipier canadien Derek Gee (14e), absent deux mois en raison d’une fracture à une clavicule.

« Personnellement, j’ai performé comme une m… dans la dernière année », a jugé Houle, victime d’une fracture à un poignet en novembre et terrassé par une maladie au début de l’année. « OK, j’ai fini troisième à [la classique du] Maryland, mon seul résultat justifiable ou comparable. »

Selon les échos entendus par Houle, le comité de sélection priorisera la course sur route plutôt que le contre-la-montre, dans l’objectif de décrocher une place parmi les huit premiers. Dans ce cas, la « grande question » sera de déterminer qui sera désigné « leader » (ou « chef d’équipe », d’après la formulation officielle en français) du duo canadien.

Le vétéran Michael Woods, cinquième à Tokyo en 2021, pourrait être le candidat logique. Il a remporté une étape au dernier Tour et a obtenu d’autres classements notables, dont une 12e position au Tour de Lombardie. Le 9 mai, le grimpeur d’Ottawa a dû abandonner le dernier Giro avant la 6e étape au lendemain d’une commotion.

« Le parcours est quand même complexe pour Mike, a observé Houle. Surtout qu’il ne fait pas le Tour. Combien veut-il s’investir pour arriver au top aux Jeux olympiques ? Il y a une bonne préparation d’un mois et demi solide à faire pour être au top. Je ne connais pas sa position là-dessus. »

Pour sa part, Gee compte sur un « très, très bon moteur », comme l’ont démontré ses résultats spectaculaires au Giro de 2023, qui s’est cependant déroulé juste avant le début de la période d’évaluation.

« Pour lui, c’est plus de bien flairer et comprendre la course, a avancé Houle. C’est très technique, ça peut donc être un peu à son désavantage. Sur un parcours comme dans les rues de Paris, avec beaucoup de positionnement qui sera la clé, c’est sûr que ça peut être un handicap pour lui. »

Guillaume Boivin, solide pour Woods à Tokyo, se profile comme un autre prétendant, probablement dans un rôle de soutien. Des chutes, une infection à la COVID-19 et une intoxication alimentaire ont pourri sa campagne flandrienne, où il a l’habitude de s’illustrer.

« Aucun d’entre nous n’a performé à son plein niveau, a résumé Hugo Houle. Il n’y a rien qui sort un peu du lot dans la dernière année. On a tous été en dessous de notre niveau, ce qui fait que la sélection est complexe. Il n’y a pas un leader franc et établi qui a performé. »

« 50-50 »

Assez convaincu d’être l’un des deux élus au début de l’année, il doit maintenant reconsidérer ses chances.

« C’est limite 50-50, a-t-il évalué. Parce que c’est subjectif. Tu ne sais jamais à quoi t’attendre d’une sélection. Il y a un comité. Les critères, c’est vague. Si je visais à être sûr à cent pour cent, mes résultats auraient dû être plus costauds, ce qui aurait été relativement simple à faire en temps normal. Mais les résultats ne sont pas là ! »

En revanche, dans un rôle de soutien, le vétéran de 12 saisons en Europe estime avoir déjà démontré sa valeur.

« Si les critères reposent là-dessus d’une façon ou de l’autre [ça devrait m’avantager]. On peut argumenter qui est le leader, mais si tu regardes le nombre d’années que j’ai en WorldTour, mon bagage, ma compréhension de la course… Si j’ai une job à accomplir sur un parcours comme ça, je pense que je reste quand même un candidat difficile à écarter. »

Le rouleur s’attend à recevoir des nouvelles dans les prochains jours. Kris Westwood, le directeur des services de haute performance à la fédération canadienne, a fait savoir que la sélection serait dévoilée publiquement dans la semaine du 24 juin, après l’approbation du Comité olympique canadien.

Houle n’en perdra pas le sommeil. « J’ai eu la chance de faire les Olympiques déjà deux fois. Pour moi, c’est un peu moins stressant. Ce n’est pas la fin du monde si je ne les fais pas une troisième fois. »

Celui qui a eu sa part de frictions avec Cyclisme Canada est néanmoins curieux « de voir ce qu’ils vont nous pondre ».

« Peu importe la sélection, je l’accepte dans tous les cas. De toute façon, on est tous dans la même équipe [professionnelle]. J’ai bien hâte de voir lequel va aller lancer un appel… »