Ce dimanche, sept représentants de la Belle Province étaient en action sur la piste de Val di Sole, située au cœur des Alpes italiennes, à l’occasion de la Coupe du monde de vélo de montagne. Raphaël Auclair (Pivot Cycles – Ote) est celui qui a obtenu le meilleur résultat avec une 55e place chez les hommes.

Sportcom

Au terme d’un parcours techniquement exigeant, Auclair a accusé un retard de 7 min et 34 s sur le vainqueur de l’épreuve, le Suisse de 38 ans, Nino Schurter (Scott-SRAM) qui a remporté sa première victoire de la saison.

Le Sud-Africain Alan Hatherly a terminé deuxième et le Français Mathis Azzaro a complété le podium (+46 secondes).

Également du départ de cette course, Victor Verreault (Foresco Holding Proco Rl Pro Team) a pris le 78e échelon (+8 minutes et 49 secondes) alors que William Maltais-Pilote a terminé 87e (+9 minutes et 8 secondes).

Chez les femmes, Roxane Vermette a conclu sa journée au 62e rang (+10 minutes et 26 secondes) tandis que sa coéquipière, Léa Bouchard a terminé en 67e position (+12 minutes et 41 secondes).

C’est la Française Pauline Ferrand Prevot (Ineos Grenadiers) qui a remporté l’épreuve du côté féminin suivi de la Néerlandaise Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) (+50 secondes) et de la Sud-Africaine Candice Lill (+1 minute et 13 secondes).

Chez les moins de 23 ans, Zorak Paillé a terminé au 59e rang (+7 minutes et 56 secondes) et chez les femmes, Ophélie Grandmont a pris la 72e place (+15 minutes et 18 secondes).

Le circuit de la Coupe du monde de vélo de montagne se poursuivra à Crans-Montana, en Suisse, du 21 au 23 juin.