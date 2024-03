(Auxerre) Spectaculaire et controversé, le nouveau casque aérodynamique inauguré cette semaine par l’équipe Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard soulève « un problème notable » selon l’Union cycliste internationale (UCI) qui a annoncé mardi une « révision de ses règles ».

Agence France-Presse

Mardi sur Paris-Nice, les coureurs de la formation néerlandaise arboraient pour la deuxième fois ce casque de chrono extralarge qui avait fait sensation la veille lors du prologue de Tirreno-Adriatico.

Les images de Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, coiffé de ce bulbe impressionnant à la visière aquarium qui, au choix, ressemble au nez d’un avion gros-porteur ou à la tête d’une créature venue de l’espace, ont enflammé les réseaux sociaux.

PHOTO FABIO FERRARI, ASSOCIATED PRESS

Certains coureurs peu convaincus par son esthétique, à l’image de l’Australien Sam Welsford, ont déclaré : si c’est comme ça, « je démissionne ».

« C’est un excellent casque de chrono, plus confortable que d’autres que j’ai essayés par le passé », a défendu Vingegaard mardi au départ de la deuxième étape de Tirreno-Adriatico. « Il est différent bien sûr et moi aussi j’ai souri lorsque je l’ai découvert cet hiver. Mais on rigole moins quand on voit à quel point il est rapide. »

Mais le casque n’a pas fait rire l’UCI qui a publié mardi un communiqué où elle annonce « une révision de ses règles en matière de conception et d’utilisation des casques en compétition ».

Notant une évolution vers « des designs toujours plus radicaux », l’instance estime que le nouveau casque de Visma, mais aussi ceux d’autres équipes comme Bahrain Victorious, « soulèvent un problème notable concernant la tendance actuelle […] qui vise davantage la performance que la fonction première d’un casque, à savoir assurer la sécurité du porteur en cas de chute ».

PHOTO FABIO FERRARI, ASSOCIATED PRESS

La révision des règles tiendra dès lors « à s’assurer que celles-ci fixent un cadre clair et cohérent avec les objectifs visés », a ajouté l’UCI, précisant que « toute modification sera communiquée rapidement ».

L’UCI indique aussi qu’un casque de l’équipementier Specialized comprenant une sorte de cagoule ne pourra plus être utilisé dans ses compétitions officielles à compter du 2 avril prochain, la cagoule étant considérée comme un élément « non essentiel ».

L’équipe Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic et la Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel portaient mardi ce casque cagoule lors de la troisième étape, un contre-la-montre par équipes autour d’Auxerre.